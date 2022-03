57. Alay’ın kahraman komutanı Hüseyin Avni Bey’i, torunu anlattı: ‘Ön safta çarpışacak kadar cesur ve inançlıydı’

- Her şeye rağmen ailesiyle mektuplaşmayı da ihmal etmiyor.

- Bir baba olarak ise ince ruhlu, sevgi dolu, ailesinin maddi manevi her sorunu ile yakından ilgili, örnek alınacak bir kişilik olduğunu düşünüyorum. Cephede, çocuklarının okulundan akrabalarının işlerine kadar ailesini ilgilendiren her şeyi takip ettiğini mektuplarından anlıyoruz. O zamanlar haberleşmenin ne zor şartlar altında yapıldığı göz önünde tutulursa, savaş halinde sevdiklerinden haber almanın ne kadar önemli bir moral kaynağı da olduğu anlaşılabilir. Son anlarındaki üzüntüsünün sebebi çocuklarını bayramda göremeyişidir. Ailesine hasret son nefesini vermiştir.



MEZARIN KEŞFİ SANKİ İKİNCİ BİR TÖRENDİ

- Kitapta Hüseyin Avni Bey'in mezarının yıllar sonra bulunma hikayesini de öğreniyoruz. Çok çarpıcı geldi bana. Bir kahraman baba ve mezarını yıllarca arayan bir oğul. Siz mezarının bulunma hikayesini ilk öğrendiniz vakit neler hissetmiştiniz?



- Tekin dedem, babasının mezarını yıllarca aradığını, bulduğunda toprağın altından üzerine adının kazındığı bir teneke parçası çıktığını anlatır fakat başka detaya yer vermezdi. Kitap çalışması sırasında Merkez Tepe, Edirne Sırtı ve Çataldere'yi 1915'den 1955 yılına kadar yerli ve yabancı hava fotoğraflarından inceleyince karargahın yerini tespit edebildik. Böylece nerede şehit olduğunu bulma fırsatı doğdu. Elimizde GPS ile Edirne Sırtı'nda karargahın olduğu yerde durunca çocukluğumdan beri dinlediğim hikaye görsel olarak da bir anlam kazandı. Olaylar detaylarıyla gözümün önünde canlandı. Sevinç ve o hüzün bir aradaydı, o anki duygularımı tarif etmem zor.



- Mezarı nasıl bulunuyor?

- Daha genç bir subayken Tekin dedem mutlaka Fahrettin Altay'dan babasının nereye gömüldüğünü öğrenmiş olmalıdır. Nitekim Tekin dedem yıllarca, kendisine tarif edilen üç çam ağacını arıyor. O yıllarda sözel tariflerle, görevinden izin alabildiği kısıtlı zamanlarda, askeri bölge içinde izne tabi yüzey taramalarıyla mezar ancak bir tesadüf sonucu bulunabilirdi. Topoğrafyanın zamanla değişime uğradığını da göz önünde tutmak lazım. Şehadet sırasında yanında olan subaylardan birini Çataldere'ye götürüp, onun yer göstermesi ile mezarın bulunması mümkün olabilirdi.

Fırsat 1952 yılında düzenlenen Çanakkale gezisiyle doğuyor. Ben, bir yandan da, mezar iyi ki yıllarca bulunamamış diyorum. Çünkü 1952 yılında mezarın keşfi ikinci bir tören gibi olmuş. Son nefesini verirken adını andığı çocukları, subay arkadaşları, emrindeki askerlerden bazıları orada. Ve o kollarında şehit olduğu, onu defneden Fahrettin Altay'ın "Kabir burasıdır" diye yer göstermesi sayesinde mezarı bulunuyor. Orası kazılınca önce üzerinde adı yazılı teneke parçası ortaya çıkıyor. Müthiş bir olay. Sonra da kabir, yanında da şarapnel parçası. Çanakkale'ye düzenlenen 1952 tarihli gezinin fotoğrafları arşivlerde mevcut. Fakat maalesef Hüseyin Avni Bey'in mezarının bulunması sırasında çekilmiş olduğuna inandığım fotoğrafları hiçbir yerde bulamadım. 1953-54 yıllarında da mezar bugünkü yerine taşınıyor, hava fotoğraflarından anlıyoruz. O tarihlerde orası askeri bölge olduğundan gerekli izinlerin alınmış ve mutlaka kabir nakli sırasında bir törenin düzenlemiş olması gerektiğine inanıyorum. Ne yazık ki arşivlerde bununla ilgili fotoğraf veya belgelere ulaşmak da mümkün olmadı. Elimizde sadece Tekin dedemin yaptırdığı ilk kabrin fotoğrafı ve hava fotoğrafları mevcut.