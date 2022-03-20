57. Alay’ın kahraman komutanı Hüseyin Avni Bey’i, torunu anlattı: ‘Ön safta çarpışacak kadar cesur ve inançlıydı’



TEKİN DEDEM, SAKARYA SAVAŞI ÖNCESİNDE ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE GİDİP SAVAŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

- Genelde biz kahramanların ailelerinin hikayesini bilmeyiz. Ama kitaptan öğreniyoruz ki Tekin Arıburun, Hüseyin Avni Bey'in oğluymuş. Hüseyin Avni Bey'in Çanakkale'de şehit olması sonrası aile çok zor günler yaşıyor. Tekin Bey çocuk yaşta babasız kalınca okuyup babası gibi asker olmak istiyor ve oluyor da. Sonra Türk ordusunun en önemli generallerinden biri oluyor. Bunların da bilinmesini istemişsiniz.

- Hüseyin Avni Bey'in şehadetinden sonra Mehmet Fehmi (Okul yıllarında Kültigin'den esinlenerek Tekin ismini almıştır) askeri okula gitmek istiyor. Bence bunun iki sebebi var. Birincisi askeri eğitimin iyi olup şehit çocuklarının askeri okullarda özel sınıflara alınması, ikincisi ise babası gibi asker olmak istemesi. Ancak bu isteği annesi Fatmatüzzehra Hanım tarafından kabul görmüyor. Yıllar süren zorunlu ayrılıklar ve savaşın getirdiği acılardan sonra annesi oğlunun asker olmasını istemiyor. Fakat zaman içinde direnci kırılıyor. Tekin de hep sınıf birincisi, başarılı bir öğrenci oluyor. Tekin dedemin ifadesiyle, ailesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile yakın. Babasını, Atatürk'ün hem arkadaşı ve hayranı, ailesini de yakın çevresi olarak ifade ediyor ki ailenin soyadı olan Arıburun'u Atatürk veriyor. Atatürk, kız kardeşi Melek'i Muhafız Alayı Kumandanı İsmail Hakkı Tekçe ile evlendiriyor, yakınından ayırmıyor. Şunu da eklemek gerekirse, Sakarya Savaşı'ndan önce askeri lisede öğrenci olan Tekin'in cepheye gitmek istediğini söylemek için Çankaya'ya kadar gitmesi bir anlamda ailece ne kadar yakın olduklarının da göstergesi. Köşkün kapısına kadar rahatlıkla gelmesi, kapıyı çalmasına izin verilmesi, açan Fikriye Hanım'ın "Fehmi sen nereden çıktın?" şeklindeki ifadesi, kendisinin daha önce de köşke gittiğinin göstergesi aynı zamanda. Ek olarak, genç bir askeri öğrencinin Çankaya'ya çıkmak için gösterdiği cesaret, Mustafa Kemal'in verdiği ders ve babacan tavrı da hayranlık uyandırıcı.



KAHRAMANLARIN AİLELERİNİN HAYATTA KALMA MÜCADELESİNİ ŞİMDİKİ KUŞAKLAR BİLMELİ

- Arıburun ailesinin Atatürk'e yakınlığı anladığım kadarıyla devam etmiş...

- Tekin Dedem gibi 1900'lerin başında Osmanlı vatandaşı olarak doğanlar, Cumhuriyet'in kuruluşunda yer alıp, yetişen bir nesil. Doğdukları topraklar kaybedilmiş, zorluklar ve yokluklar içerisinde yaşamışlar. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra hızlı gelişme ve yükselen dinamizmin sebeplerinden biri de yaşanan bu yokluklar olmalıdır. İşte bu noktada ailelerin hayatta kalma mücadelelerinin şimdiki kuşaklar tarafından bilinmesi gerektiğine inanıyorum, çünkü o kahramanların hayatı sadece bir madalya, fotoğraf değil, aynı zamanda tüm bu yaşanmışlıklardan oluşuyor. Tarihi değiştiremeyeceğimize göre, övünülecek bir tarafı olsun olmasın, okuyucuya olduğu gibi sunmak gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca yaşanmış her bir detayın başka araştırmacılar için de ilginç bir malzeme olabileceğini eklemem gerekir.



- Dedeniz Tekin Arıburun'un yakın tarihimizle ilgili çoğu tanık olduğu ve bildikleriyle ilgili olarak pek bir şey anlatmadığından bahsediyorsunuz. Sizce bunun sebebi nedir?

- Tekin dedemin kayın pederi Korgeneral Naci Eldeniz, hem Atatürk'ün çok değer verdiği öğretmeni, hem de Sultan Vahdettin'in 1918-1920 yılları arasında baş yaveriydi. Dolayısıyla Mondros Ateşkesi'nden sonra gelişen siyasi olayların en yakın tanıklarından biriydi. (1921'de Anadolu'ya geçmiştir). Muhafız Alayı Komutanı İsmail Hakkı Tekçe ile Hüseyin Avni Bey'in kızı Melek evlenince, Tekin ve Melek, Atatürk'ün sürekli yakınında bulunmuşlar ve vefatına kadar da birçok siyasi olaya şahit olmuşlar ya da birinci ağızdan duymuşlardır. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayıp Yassıada'da son bulan askeri hayatında ve Adalet Partisi'ne katılıp Cumhurbaşkanı Vekilliği'ne kadar süren siyasi hayatında birçok önemli olaya tanık olmuş Tekin dedem, hiçbir zaman gizli olarak değerlendirdiği bilgilerini paylaşmadı. Evrak-ı metrukesinden de çıkmadı. Ben bu davranışı devlet adamlığına bağlıyorum.