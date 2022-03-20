Bergen’in en yakın arkadaşı Tüdanya ilk kez anlattı! Yıllar sonra gelen çarpıcı itiraflar…

EVİMİ SATMAK ZORUNDA KALDIM

Tüdanya'nın bugüne kadar yayımlanmış 11 albümü var. Arabesk 80'lerdeki pırıltılı dönemini kaybettikten sonra Tüdanya da zaten hiç bırakmadığı İzmir'e geri dönmüş. Bir ayağı en yoğun dönemlerinde bile İzmir'de olmuş zaten: "Plakçım bana Mecidiyeköy'den çok lüks bir ev tutmuştu. Sıkılıyordum. Bir gece yarısı uçakla İzmir'e döndüğümü hatırlıyorum. Ben kapı önünde çekirdek çitlemeyi, çay içmeyi seviyorum kendi mahallemde."

Bir süre İzmir'de bir giyim mağazası işleten Tüdanya, 2007'de geçirdiği trafik kazasında bacağı ve kalça kemiği kırılınca iki yıl yatağa bağlı yaşamış. Bu sürede mağaza da elden gitmiş. 'İş çıktıkça' İzmir'de ya da yakın şehirlerde konserlere çıkmaya başlamış. Özel günlerde sahne almaya başlamış. Dört çocuğu ve bir torunu var.

İki sene kadar önce kalp krizi geçirmiş Tüdanya. Kalbine iki stent takılmış. Bir sene kadar önce de kanser çıkmış kara talihine bu kez. Onu ekmeğinden, sesinden etmiş. Gırtlak kanseri nedeniyle artık şarkı söyleyemiyor, konuşamıyor. "Buna da şükür be ablam. Biz yaşadık yaşayacağımızı. Acıyı da gördük, tatlıyı da, şöhreti de. Parayı da gördük, parasızlığı da. Garibanlığı da, zenginliği de... Ama en çok üzüldüğüm, bu hastalık döneminde zar zor edinebildiğim, şöhret döneminden kalan paramla aldığım evimi satmak zorunda kaldım... Başka da bir şeyim yoktu zaten. Eşimin emekli aylığıyla geçiniyoruz. Bana da bir engelli maaşı bağlansın istiyorum..." diye yazıyor, yazarak yaptığımız sohbette.