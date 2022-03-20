Dehşeti yaşayan da yaşatan da “uzlaşmam” dedi

Kız arkadaşı Burcu Yılmaz'a evlenme aşamasındayken 2020 yılının Mayıs ayında şiddet uyguladığı iddiasıyla Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında 'kasten yaralama, 'basit cinsel saldırı, 'tehdit', 'şantaj', 'hakaret', 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI TALEP ETTİ, SAVUNMA YERİNE "BİR DİYECEĞİM YOK" DEDİ

Özer Arkun'un yargılandığı davanın 3. celsesinde esas hakkındaki mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı, 'kasten yaralama' suçunun uzlaşma hükümleri içinde kaldığını ve uzlaştırma kapsamında kalan diğer suçlar yönünden de dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti. Bu durum üzerine sanık Özer Arkun'a bir diyeceği olup olmadığı soruldu. 40 yıl 6 aya kadar hapsi istenen ünlü solist Arkun savunma yapmak yerine "diyeceğim yoktur" yanıtını verdi.

3 SUÇ YÖNÜNDEN 'UZLAŞTIRMA' KARARI

Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkeme'si 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarının uzlaştırma kapsamında kaldığını belirterek bu 3 suç yönünden uzlaştırma hükümlerinin uygulanması için dosyanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmetti. Tarafların bu 3 suç yönünden uzlaşıp uzlaşmayacağı merak konusu oldu.

DEHŞETİ YAŞAYAN DA YAŞATAN DA UZLAŞMADI

Dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Dosyaya atanan uzlaştırmacı her iki tarafa da 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçları yönünden uzlaşıp uzlaşmama durumunu sordu. Korkunç olaya maruz kalan ve olay günü suratına cam bardak fırlatıldığını, kaçmak istediğinde odaya kilitlendiğini anlatan Burcu Yılmaz, "Sonra beni öpmeye çalıştı ve öptü. Onu iteklemem üzerine sağ kolumu bükerek kafama, yüzüme defalarca yumruk ve tokat attı. Odanın her tarafından kan görüyordum. Yüzümün halinin görünce çığlık attım" dedi ve uzlaşmayacağını söyledi.

Genç kadına yaptıkları yüzünden yargılanan ünlü solist Özer Arkun da beklenenin aksine uzlaşmak istemediğini belirtti. Tarafların "uzlaşmıyoruz" kararı, dosyanın görüldüğü ağır ceza mahkemesine gönderildi. Şimdi mahkemenin davada vereceği karar merak konusu.