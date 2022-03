Merhum Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa Tapan: Hayatta en çok faydalı bir birey olmayı önemsiyorum

Ailemin sanat sevgisi sayesinde küçükyaştan itibaren sanat eserleriyle tanışıpsanat dünyasından isimlerle vakit geçirmeşansı yakaladım. Sonrasında yüksekeğitimime devam ederken New York 'takarşılaştığım kişiler, kültür sanat alanındaçalışan, farklı yeteneklere sahip insanlarıbir araya getirme fikrimi besledi. Uzuncabir ön hazırlık döneminin ardından insanlarınüretim yapabildiği bir mekan kurgusuolan Gate 27 ortaya çıktı.Bu oluşumu 27 yaşındayken kurmayakarar vermiş olmak benim için anlamlı.Gate 27'nin odağında sanat üretimi, zanaat,mimarlık, küratörlük ve tasarım olanuluslararası konuk sanatçı programı var.Sanatçılara mekan, zaman ve bağlantılarısağlıyoruz.Sanata, kültüre, eğitime, filantropiyeyapılan her katkının yalnızca bireylerdeğil, topluluklar üzerinde de iyileştiricive dönüştürücü bir etkisi var. Dolayısıylayaptığımız her şey, izleyicisine olduğu gibibana da olumlu etkide bulunuyor. Amacım,bugünün bağlamı içinde ve bugününaraçlarıyla bir katma değer üretmek.Artık alışkanlıklarımızı dönüştürmekzorundayız. İlk adıma satın alma alışkanlıklarımıdeğiştirerek başladım, kıyafetalışverişimi azalttım, küçük ve yerel üreticileritercih ediyorum. Gate27'de permakültürbahçemiz var, mümkün oldukçaburadan besleniyoruz. Plastik kullanmamayaözen gösteriyoruz, çöpümüzü kompostyapıyoruz, su filtreleri kullanıyoruz.Herkesin bir hayat amacına ihtiyacıvardır. Ben de ailemden bana aktarılanlarlasahip olduklarımı harmanlayarak kendiamacımın peşinden koşuyorum.Hayatımı hümanist, eşitlikçi ve paylaşımcıdeğerler ile yaşamaya çalışıyorum.İnsan kendini, değerlerine uygunyaşadığı vakit daha kolay seviyor çünkükaçamadığımız ve kandıramadığımız tekkişi kendimiziz. Ancak kendime karşıkatı olmamaya, insaflı olmaya çalışıyorum.Elimden geldiğinin en iyisini yaptığımaemin olduğum için kendi değerlerimleuyumlu bir yaşantı sürüyorum.Ailemde güçlü, kendi ayaklarınınüzerinde duran, büyük zorluklarlabaş edebilen çok kadın var ve hepsinihalen gıptayla izliyorum. Benim hembabaannemin hem de anneanneminengelli çocukları var. Babaannemhayatta başımıza gelecekleri seçemediğimiziancak bunlarla nasıl başettiğimizin ve ne yapmayı seçtiğimizinesas başarı kriteri olduğunu söylerdi.Anneannem ise tevazusu ve hayatayalın bakışıyla bana ilham vermiştir.Zorluklarla başa çıkma şekilleri, neolursa olsun vazgeçmeyişleri, dostluklarıve bana aktardıkları değerlerbenim bugünkü duruşumda, işlerimdeve önem verdiğim konularda kendinigösteriyor.İmkansız gibi görünenşeyleri başaranların,insanlığa katkı sağlamış olanbireylerin hikayeleri banailham veriyor. Vizyonumugenişleten isimleri örnekalıyorum; Ebru BaybaraDemir, Ece Çiftçi, ÖzlemTüreci gibi. Sabancı Vakfı'nınFark Yaratanlar projesindehibe kazanan projeler de banailham veriyor. Uluslararasıalanda Jane Goodall, HelenKeller, Anne Sullivan;sürdürülebilirlik ve feminizmüzerine çalışmaları ile JaneFonda, kız çocuklarınıneğitimi konusunda verdiğiçabalarla Malala Yousafzaigibi pek çok isim var.Hem meraklı bir kişi olduğum içinhem de bunun cesaretlendirildiği bir aileyeve eğitim hayatına sahip olduğum içinşanslıyım. Uluslararası işletmeden psikolojiye,ekonomi ve kalkınmaya yayılan biryelpazede dersler aldım ve tüm bunlarsürekli değişen bu dünyada benim alabileceğimrol üzerine düşünmemi sağladı.Hayatta en önemsediğim şey faydalıbir birey olabilmek, elimdeki olanaklarıen etkili şekilde kullanarak daha iyi birdünyaya hizmet ettiğim bir yaşam sürdürmüşolmak.Küçükken o kadar çok kitap okurdumki annem başıma bir şey gelecek diyekorkardı; sürekli elimde kitapla yürümeyeçalışıp direklere çarpar yaralanırdım.Küresel dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen,dünyanın önde gelen fikir liderleri, ülke yöneticileri, CEO,oyuncu ve sanatçıların katıldığı, kendini gelecek nesilleriçin dünya vatandaşlık kriterlerini iyileştirmeye adamışbir uluslararası eylem platformu olan Global CitizenForum'da Türkiye'yi temsil ettiğimiz için çok mutluolduk ve gurur duyduk. Küresel topluluğun enheyecan verici yıllık zirvelerinden birinekatılmak ve kendimizi tanıtma fırsatıbulmak paha biçilemez birdeneyimdi.Çocukluğumda dedemle vakitgeçirebildiğim için çok şanslıyım.Böylelikle en saf yıllarımda pekçok anımız birikti. Dedemin banabıraktığı en büyük mirası değerleriydi:eşitlikçi bakışı, kalbindeki sevgi,filantropik düşünce yapısı… Akşamyemeğine her zaman şükrederekve aile büyüklerini anarak başlardı.Ardından işleriyle ilgili kararları almaküzere, ben dahil, hepimizin fikrinisorardı; her birimize özel ve önemlihissettirirdi. Tasarrufa büyük önemverirdi. Ülkemizi, çocukları, hayvanları,doğayı çok severdi. Küçük şeylerdenbüyük mutluluk duymayı dedemdenöğrendim. Dışarıda nasılsa evde deöyleydi, olduğu gibiydi. Kimse içindeğişmezdi. Geldiği hayatı, yeri hiçunutmazdı.Ona sarılmak isterdim. Çok sevgidolu bir dedeydi, saatlerce oyunlaroynardık. Bir de düşüncelerini, vizyonunudinlemek isterdim. Hayataböylesine bağlı, sevgi dolu ve çok yönlübir insan olmasının yanı sıra bu kadarbaşarılı ve halkın sevgisini nasıl kazanabiliyor,nasıl olduğu gibi kalabiliyor.Bunları anlamak isterdim.