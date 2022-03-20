Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un şiddet davasında yeni gelişme! Dehşeti yaşayan da yaşatan da…

DEHŞETİ YAŞAYAN DA YAŞATAN DA UZLAŞMADI

Dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Dosyaya atanan uzlaştırmacı her iki tarafa da 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçları yönünden uzlaşıp uzlaşmama durumunu sordu. Korkunç olaya maruz kalan ve olay günü suratına cam bardak fırlatıldığını, kaçmak istediğinde odaya kilitlendiğini anlatan Burcu Yılmaz, "Sonra beni öpmeye çalıştı ve öptü. Onu iteklemem üzerine sağ kolumu bükerek kafama, yüzüme defalarca yumruk ve tokat attı. Odanın her tarafından kan görüyordum. Yüzümün halinin görünce çığlık attım" dedi ve uzlaşmayacağını söyledi.