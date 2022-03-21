’Adı Sevgi’de Zeynep’i okutma mücadelesi veren Elif Öğretmen’e soruşturma açıldı!

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle herkesi ekran karşısına kilitleyen Adı Sevgi, #AdıSevgi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

2.Bölümde Neler Oldu?

Elif ve Emir, düğün gecesi savcı ve polisle Baykara malikanesine geldi ancak Zeynep, Volkan'dan şikayetçi olmadı. Düğün gecesi kendisini bıçaklayan Mehmet'i şikayet etmek isteyen annesine engel olan Volkan'ın başka planları vardı. Macide, Kerime ve Gülendam'ı malikaneden kovdu ve onları yıkık dökük bir eve gönderdi. Mehmet ise Emir'in bahçesine saklandı.