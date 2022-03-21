‘Aynasız Haluk’ için güç birliği

Tolgahan Sayışman
'ın hem yapımcısı olduğu hem de iki farklı karakteri oynadığı, Antalya
ve İstanbul
'da çekilen 'Aynasız Haluk
' isimli film, 29 Nisan'da vizyona giriyor. Fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanan komedinin müziklerini ise Murat Dalkılıç
yaptı. Filmin hem sountrack şarkısı hem de filmin içerisinde yer alan iki rap şarkının söz ve müziği Dalkılıç'a ait. Ünlü şarkıcı, bu hafta çıkardığı yeni albümünde de filmde kullanılan bu 3 şarkıya da yer verdi. Dalkılıç; film müziğinin hazırlanması öncesi Sayışman'la beraber filmi izledi ve "Çok eğlenceli, samimi ve çok komik bir film olmuş" yorumunda bulundu.