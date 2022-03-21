‘Beni yerden yere vurmak için bekliyorlar’

POP müziğin sevilen sesi Serdar Ortaç
, Maslak
'ta bir mekanda sahneye çıktı. Konserinde hayranlarıyla sık sık sohbet eden ünlü sanatçı, "Sağlığıma kavuştum, artık bunu kutlayabilirim. Sadece sol ayağımda minik bir aksama var. O da kısa sürede düzelecek inşallah" dedi. Sahne sonrası soruları yanıtlayan Ortaç
, pop müzikte yıllardır süren rekabetle ilgili de "Ben her dönem popun kralıydım. Hâlâ da öyle olduğumu düşünüyorum" yorumunda bulundu. Ortaç, zaman zaman açıklamalarının yanlış anlaşıldığını da belirterek "Zaten bir kitle var; Serdar
konuşsa da biz onu nasıl yanlış anlasak, nasıl yerden yere vursak diye bekliyorlar" diye konuştu.