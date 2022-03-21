Cenay Türksever: Kenan İmirzalıoğlu ile abi kardeşi oynamak isterim!

YouTube'un sevilen kanallarından Bi' Başka'ya konuk olan Cenay Türksever, birlikte çalışmayı en çok istediği oyuncuyu da açıkladı: Haluk Bilginer. Haluk Bilginer. Kenan İmirzalıoğlu ile abi kardeşi oynamayı çok isterim.

Gelecekte geçen, yerli bilim kurgu ve aksiyon dizisi. Börü 2039. 'Wow'' dedirtiyor bu sıfatlar iddiasıyla. Önce projeden sonra da Çaka Yazgan karakterinden bahseder misin?

Çok güzel bir sezon geçirdik. 6 bölümümüz yayınlandı. Çaka Yazgan karakterini menajerim bana sunarken "Tam senlik" demişti. Senaryoyu okuyunca ben de böyle düşündüm. Karakterim için çok çalıştım. Onu anlamaya çalıştım. İnsanlara biraz yukarıdan bakan bir karakter, sebebini anlamaya çalıştım. Cenay'ı bir kenara koydum. Zamanla karakteri de iç dünyama aldım ve dışarı aktardım. Hazırlıklar uzun sürdü. Dizide zırh giyiyorum, biliyorsun. Zırhı denemeye Almanya'ya gittim. Sol kolunda silah, sırtında roket, sağ kolunda demir yığını olan bir kostümdü benimki. Zırhı giydiğimde üzerimde 35-40 kg yük oluyordu. Sette 10-15 saat boyunca üzerimde taşıdım bu zırhı. 5-6 saatten sonra alışıp zırhla bir bütün oluyordum. Eve gittiğimde hala üstümdeymiş gibi hissediyordum. Karavana gidiyordum ama üzerimden zırhı çıkarmıyordum. Çünkü anlamam lazımdı, onu içime sindirmem lazımdı. Çaka'yı doğru bir şekilde aktarmak için hep o zırhla gezdim diyebilirim.

Set nasıldı? Nasıl geçti senin için?

Çok eğlenceli geçti. Çok çalışıyorduk. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Türkiye'de ilk defa farklı bir şey yapıyorduk. Kamera önü ve arkası elinden gelenin fazlasını yaptı. Bir ışık açısından dolayı aynı sahneyi defalarca tekrarladığımızı biliyorum. Herkes çok anlayışlıydı. Yönetmenlerimizle fikir alışverişi yaptık sürekli. Çok keyifliydi.