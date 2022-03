Cenay Türksever: Kenan İmirzalıoğlu ile abi kardeşi oynamak isterim!

"BOYUN UZUN, YÜZÜN DÜZGÜN… TİYATROYA DEVAM ET!" DEDİLER

Tekstil mühendisliği okurken nasıl oyunculuğa yöneldin? Senin oyunculuk hikâyen nasıl başladı?

Ben annem, babam ve dedemlerle büyüdüm. Küçükken onların karşısına geçip taklitler yapardım. Onları güldürürdüm. İlkokulda tiyatroya merak saldım. Sahneye çıktığımda, ışıkları gördüğümde, sahne tozunu yuttuğumda kendimi çok değişik hissettim. Boyum uzun olduğu için voleybola da gidiyordum. Voleybolla tiyatro arasında kaldım. İkisine de yetişemiyordum. Voleybola devam ettim ama tiyatro içimde ukte kaldı. Lisede ve üniversitede de voleybola devam ettim. Ama arkadaşlarım bana hep "Boyun uzun, yüzün düzgün. Neden tiyatroya devam etmiyorsun? Konservatuvara gitseydin" derlerdi. Ben de durup düşündüm. 'Üniversitede okuduğum bölümü bitirip tiyatroya ve oyunculuğa geri döneceğim' dedim kendime. Ardından eğitimlere başladım. Eğitimden önce de bir ufak modellik yaptım. Yurt dışından modellik için teklif gelmişti ama ben oyunculuk yapmak için reddettim.

Sporla da ilgilisin bildiğim kadarıyla. Cenay'ın bir günü nasıl geçer? Neler yapmaktan hoşlanır? Ne izler, ne yer, hangi sosyal aktiviteleri yapmaktan hoşlanır?

O gün bana aitse uzun zamandır yapmadığım şeylerin listesini çıkarırım. Ben not defteri tutmayı çok severim. Gördüğüm şeyleri hem yazarım hem çizerim. Yıllar sonra işime yarar, yarattığım karakterlere katkıda bulunur. Okuduğum kitapları bir daha okurum, izlediğim filmleri bir daha izlerim. Çünkü her yaşta her olgunlukta farklı bir bakış açısıyla ele alırsın gördüğün her şeyi.