CHP eski vekili ve iş insanı Sinan Aygün: Yolsuzluk arayan Kılıçdaroğlu Ankara’ya baksın

DEDEMİN PARTİSİ DEĞİL CHP

Hâlâ CHP'li misiniz?

Hangi CHP? Atatürk'ün CHP'si ile bugünün CHP'si arasında çok fark var. Benim vekil olduğum zamanki parti ile bugünkü arasında bile büyük fark var. CHP içerisindeki gerçek partililer, partiye emek vermiş birçok değerli isim ayrılmak zorunda kaldı. Bunların yerine ise ömür boyu Atatürk'e, CHP'liye düşmanlık yapmış isimleri partiye aldılar. Anıtkabir'e laf söyleyenler, Dersim'e katliam diyenler, Ermeni soykırımı diyenler, PYD'ye güzelleme yapanlar, Atatürk'e hakaret edenler; CHP'li oldu. Bu tabloyu gördükçe çok üzülüyorum. CHP'nin bu haline isyan eden o kadar çok insan var ki. Maalesef CHP'ye yazık oldu. Benim dedemin, babamın partisi bu değildi. PYD'ye arkadaşlar diyen, Demirtaş'ın orada ne işi var diyen bir genel başkan var CHP'de. Partidekiler bunları nasıl içine sindiriyor bilemiyorum ama ben asla böyle bir partide olmak istemezdim. 2019 seçimlerinde hem HDP hem de FETÖ'cüler, CHP adaylarına destek verdi. Rakamlar ortada...

Aynı Kılıçdaroğlu size milletvekilliği için teklifte bulunmuştu ama...

Evet ama sonrasında CHP'yi devşirdiler. CHP'yi Soros'un partisi haline getirdiler. Kılıçdaroğlu'nun Soros'un desteklediği, TESEV'in kurucularından olduğu ortaya çıktı. Sadece bu da değil, HDP ile bal gibi ittifak yapıyorlar. CHP şimdi klik bir yapı tarafından yönetiliyor. Türk sözcüğüne karşı olan, ulusalcılığı eleştiren, federatif yapı öneren, Atatürk'ü tartışabiliriz diyenler, 10 Aralık Hareketçileri partiyi ele geçirdi. İbrahim Kaboğlu, Burhan Şenatalar, Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu gibi isimler de bu hareketin içinde. Kaftancıoğlu; Ergenekon savcılarına destek vermişti, Kaboğlu FETÖ'nün Ergenekon Operasyonu'nu destekleyen bildiriye imza atmıştı, Salıcı ise "CHP kapatılmalı" demişti.

