Demet Akalın’ın yorumu Berfu Yenenler’i kızdırdı sosyal medya karıştı! Berfu Yenenler’den Demet Akalın’a olay gönderme!

Sosyal medyada bir hesap, Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinin çektikleri içeriği "Gülmekten sandalyeden düştüm" yorumunu yazarak paylaştı. Demet Akalın ise bu paylaşıma, "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ay" yorumunu yaptı.
BERFU YENENLER'DEN AĞIR CEVAP!
Akalın'ın bu mesajı Berfu Yenenler'i kızdırdı. Sosyal medya hesabından Demet Akalın'ın 'buharlı ütü' paylaşımını ti'ye alan ve tashihli mesaj yayınlayan Yenenler, şu sözlerle gönderme yaptı:
"300 LİRALIK EL ÜTÜSÜ ÖNCE 600, SONRA 940 OLDU"
Online alışveriş sitesinden ütü alan Demet Akalın, sosyal medya hesabından alışverişinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notunu ekledi.
Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu ve Akalın'ın sepetine 3 adet eklediği için fiyatın 940 liraya çıktığı anlaşılmıştı.
'ESER'İ SEVMİYORUM' DEMİŞTİ
Demet Akalın yıllar önce Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın sunduğu programa katılmıştı. Programa çıkmadan önce Eser Yenenler, popçunun kuliste yazan Demet Akalın yazısını kaldırdı.