Demet Akalın’ın yorumu Berfu Yenenler’i kızdırdı sosyal medya karıştı! Berfu Yenenler’den Demet Akalın’a olay gönderme!

Sosyal medyada bir hesap, Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinin çektikleri içeriği "Gülmekten sandalyeden düştüm" yorumunu yazarak paylaştı. Demet Akalın ise bu paylaşıma, "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ay" yorumunu yaptı.