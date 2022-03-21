Destan’ın yeni bölümünde Batuga, Akkız’ı Saltuk’a emanet eder…

Akkız ve Temur, Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını saldırırlar. Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beylerini çiçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlamak isterler.

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