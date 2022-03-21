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Giriş Tarihi: 21.3.2022 15:31 Son Güncelleme: 21.3.2022 15:31

Destan'ın yeni bölümünde Batuga, Akkız’ı Saltuk’a emanet eder…

Destan’ın yeni bölümünde Batuga, Akkız’ı Saltuk’a emanet eder…

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren ‘Destan’, atv’de salı akşamı 20.00’de yayınlanacak 16. bölümüyle yine çok konuşulacak. ‘Destan’ın on altıncı bölüm üçüncü fragmanı büyük bir sürprize yer verdi. Yeni bölümde Balamir, Batuga’yı öldürmeye çalışırken Batuga, Akkız’ı Saltuk’a emanet ediyor.

Balamir ve Çolpan, Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder. Alpagu Han'ın öldürdüğü bütün boy beylerinin oğulları onu terkedip Balamir'in yanında yer alınca da tek bir çaresi kalır; Tuz karşılığı Çin'den destek istemek.

Destan 16. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı "Ben ölünce Akkız sana emanet!" | Video

Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir. Akkız ve Batuga bunu engellemek için ikiye ayrılırlar ve büyük bir operasyon gerçekleştirirler. Temur tarafını seçerek Batuga'nın yanında yer alır.

Akkız ve Temur, Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını saldırırlar. Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beylerini çiçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlamak isterler.

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MANÇO, ANNESİNE KARŞILIK AKKIZ'LA EVLENMEK İSTİYOR

Akkız ve Batuga'nın büyük planı, yeni devletin hanlığına oynayan Balamir'in hiç hoşuna gitmez ve Batuga'yı ortadan kaldırmayı kafasına koyar. Çin'e vereceği tuzları alarak Alpagu'yu boy beyleriyle görüşmeye zorlamak isteyen Batuga, Balamir'in elinden kurturup babası Alpagu Han'a tüm gerçekleri anlatabilecek mi?

Akkız öldü bildiği anasını bulmak için Sabarların lideri Manço'nun evlilik teklifine ne cevap verecek?

Destan 16. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Destan'ın yeni bölümden ilk detaylar... | Video

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Destan'ın yeni bölümünde Batuga, Akkız’ı Saltuk’a emanet eder…
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