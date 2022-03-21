En güzeli’ Yalçıntaş’tan

2022 yılına hızlı giren önce televizyon ekranlarında 'Sana Geliyorum' programıyla boy gösteren ardından da tiyatro sahnesinde yaptığı 'İnandın Mı' isimli canlı talk Show programlarıyla kitlelere seslenen İş insanı-Yazar Mehmet Safa Yalçıntaş, uzun yıllardır hayalini kurduğu şiir albümünü çıkardı.



İÇİMİZDEKİ SESİ ÇIKARDIM

Küçüklük yıllarından bu yana kağıdı kalemi eline aldığında zihnindekileri kıtalara döktüğünü ifade eden Yalçıntaş, ''Şiir hepimizin içinde olan ama dışa vuramadığımız duyguyu ifade ediyor benim için. Bu albümde de herkesin içindeki ses olmaya çalıştım. Umuyorum ki herkes tarafından sevilir ve bir başucu albümü olur. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

5 şiirin bulunduğu 'Çok Güzelsin' albümü tüm dijital platformlarda yerini alırken, Yalçıntaş, çıkış parçasına bir de klip çekti.



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