Ömer’i korumak isteyen Asiye vuruldu

CUMARTESİ günü 44. bölümü ile ekranlara gelen 'Kardeşlerim
', duygu dolu sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitledi. Dizi, #Kardeşlerimİçin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 44. bölümde; Doruk, tefecilerle çalışan Ömer'i uyardı, yardım etmek için onun borcunu ödemeyi teklif etti. Ancak Ömer kabul etmedi. Fakat Ömer'in yaptığı iş mahallede konuşulmaya başladı ve bu Şengül'ün kulağına da geldi. Nebahat
'ten boşanacağına kesin gözü ile bakan Akif
, mahkemede fena bozguna uğradı. Onun Suzan'a evlilik teklif edeceğini öğrenen Nebahat evlenmekten vazgeçti. Ancak Akif yine de Suzan'a akşamında evlenme teklifi etti. Her şeyden bihaber olan Suzan da kabul etti. Ömer, borcunu ödedi ama bu tefecilerin hiç hoşuna gitmedi. Ömer'i tehdit eden tefeciler sözlerini tuttu ve işi bırakamayacağını göstermek için evlerine geldi. Ömer'i korumak isteyen Asiye tefecilerin kurşunu ile vuruldu.