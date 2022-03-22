'Destan'ın on altıncı bölümünde, Batuga, Çin'i saraydan tamamen silmek için hamlesini yapar; babası Alpagu Han'la konuşmak için Gök Saray'a gider. Batuga bir Han edasıyla Alpagu Han'ın karşısına çıkar. Çiçek'in şifasını getirdiğini söyleyen Batuga ele geçirdikleri tuzları Çin'e verip Türk'ü kıracak asker almaması için Alpagu Han'a vermeyeceğini söyler. Batuga, halka tuz vermek için Alpagu Han'a bir toy toplayıp öldürdüğü boy beglerinin oğullarını davet edip diyetlerini ödemesini teklif eder.

Batuga: Benim sütüm de dağım da masumdur | Video

Batuga "Sana sadece şifa ve barış getirmedim. Gerçeği de getirdim" demesiyle taht salonunda ki Ulu Ece, Kaya, Vargı Beg, Taizu ve Mei Jin gerilir. Batuga gerçekleri anlatmak için babası Alpagu Han'ı gizli geçitte 15 yıl yaşadığı dehlizlere davet eder. Batuga, Alpagu Han'dan hanlığını bir köşeye koyarak eksik bir Teginin babası olarak kendisini dinlemesini ister ve annesi Tılsım Bike'ye kurulan tuzakla ilgili tüm gerçekleri anlatır. Batuga, Alpagu Han'a yıllarca zırhının içinde sakladığı bitiğin sahte olduğunu söyler. Alpagu Han hızla elini zırhına atar, bitiği çıkartır ve iki bitiği yan yana getirir. Batuga'nın "İkisi de aynı sahte tamgayı taşırdı! O bitiği Çin çaşıdına dedem yollamamıştı! Anama bu bitiği kim yolladıysa o yollamıştı!" şeklinde ki sözleri Alpagu Han'ı dehşete düşürür. Batuga'nın "Yani Alpagu Han... Benim sütüm de...Dağım da masumdur." sözleri karşısında Alpagu Han yıkılır ve mahvolur.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.