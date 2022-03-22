Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'a "çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklandı

"UYANDIĞIMDA ELBİSEMİN ÖNÜ YIRTIKTI"

Ersoy, açıklamasında telefonunu S.B. adlı çocuğun otel odasında şarj edebileceğini söylemesi üzerine odasına gittiğini belirterek, "Telefonum şarj olurken bir sebepten dolayı sızmışım (2 gündür uyumamıştım). Ben uykudayken bu çocuk bir pislik yapmaya çalışmış ki uyandığımda elbisemin önü yırtıktı. Annesine de korkusundan yalan söylemiş, kendi işlediği suçu bana atmış. Kapı çalmış, kapıyı açmamış ben uyandığımda kendi ellerimle kapıyı açıp gittim. Kapıda annesi vardı ve belliydi ki beni sevmeyen biri olduğu aslında. Eline de fırsat geçmiş analı oğullu bana iftira attılar. Bu nasıl adalet. Ortada hiçbir delil yok ve bana bu damga nasıl yapıştırılabiliyor. Allah yukarıda biliyor ki ben masumum, Allah'ım beni bu kabustan uyandır" açıklamasında bulundu.