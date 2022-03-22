Destan’a damga vurdu! Destan’da Akkız Batuga’yı ölümden kurtarıyor

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki on altıncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

BALAMİR'İN HİÇ HOŞUNA GİTMEDİ

'Destan'ın on altıncı bölümünde Batuga'nın çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beglerine çiçek aşısı ve tuz vaat etmesi ve boy beglerinin Batuga'nın yanında olması Balamir'in hiç hoşuna gitmez.

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