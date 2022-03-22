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Giriş Tarihi: 23.3.2022 00:16 Son Güncelleme: 23.3.2022 00:25

Destan'a damga vurdu! Destan'da Akkız Batuga’yı ölümden kurtarıyor

Destan’a damga vurdu! Destan’da Akkız Batuga’yı ölümden kurtarıyor

ATV'de yayınlandığı ilk günden itibaren reytingleri altüst eden Destan, bugün 16. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Destan'ın yayınlanan 16. bölümünde heyecan ve aksiyon dolu sahneler yer aldı. Diziye damga vuran sahnede Akkız Batuga’yı ölümden kurtardı. İşte ayrıntılar!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki on altıncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

BALAMİR'İN HİÇ HOŞUNA GİTMEDİ

'Destan'ın on altıncı bölümünde Batuga'nın çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beglerine çiçek aşısı ve tuz vaat etmesi ve boy beglerinin Batuga'nın yanında olması Balamir'in hiç hoşuna gitmez.

Destan'a damga vurdu! Destan'da Akkız Batuga’yı ölümden kurtarıyor | Video

İPLE BOĞMAK İSTEDİ

Batuga'yı ortadan kaldırmayı kafasına koyan Balamir; Batuga, Saltuk ve Kün Ata'yı kaçılır. Batuga'nın sessiz kalması ve boylara çiçek aşısı yapması karşılığında Saltuk ve Kün Ata'yı serbest bırakan Balamir, Batuga'yı iple boğmak ister.

AKKIZ BATUGA'YI KURTARMAK İSTEDİ

Batuga, Akkız'ı Saltuk'a emanet etmesinin ardından Balamir, ipi Batuga'nın boynuna dolayıp onu boğmaya çalışır. Batuga'nın kaçırıldığını Yula Beg'in haber vermesiyle öğrenen Akkız, Batuga'yı kurtarmak için Batı Gök Kağanlı'nı basmak ister.

BALAMİR KARŞILIĞINDA BATUGA'YI KURTARDI!

Kırçiçek'i kullanarak plan yapar. Balamir, Batuga'yı boğuyorken Kırçiçek'in otağa girmesiyle Balamir şok olur ve ip gevşer. Akkız'ın bağırmasıyla Balamir dışarı fırlar. Balamir'in alplerine saldırın emri vermesiyle Akkız, Temur, Yaman ve Sırma alpleri biçerler. Otağdan çıkan Saltuk ve Batuga, Balamir'i esir alır. Balamir karşılığında Batuga'yı kurtaran Akkız; Temur, Saltuk, Kırçiçek, Yaman ve Sırma geldikleri arabayla Batı Gök Kağanlığından ayrılırlar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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Destan'a damga vurdu! Destan'da Akkız Batuga’yı ölümden kurtarıyor
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