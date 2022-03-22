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Giriş Tarihi: 22.3.2022

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı

Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez, 6 Kasım’da evinde komaya girmiş halde bulundu, ardından da vefat etti. Savcılık şüpheli gördüğü ölümle ilgili soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen otopsi raporu geldi

EV ARKADAŞI BULDU
Murat Göğebakan, yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez'le evli kalmış, çiftin bir çocukları olmuştu. Kansere yakalanan Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra "Beni aldattı" diyerek eşi Sema Bekmez'le boşanmıştı. 51 yaşındaki Bekmez, 6 Kasım sabahı, evde arkadaşı tarafından komaya girmiş bir şekilde bulundu. Etiler'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bekmez, burada hayatını kaybetti.



KALP YETMEZLİĞİ ÇIKTI
BEKMEZ'IN ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ev arkadaşı, verdiği ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti. Ambulansı aradım" dedi. Adli Tıp Kurumu, Bekmez'in kesin ölüm sebebini anlamak için yaptığı otopsi sonrası "Ölüm nedeni kalp damar yetmezliği" raporunu verdi. Savcılık ölüm üzerindeki şüpheli durum kalktığı için dosyayı kapattı.
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Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı
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