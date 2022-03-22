Osman Bey hiç bilmediği bir düşmanla karşı karşıyadır!

87.Bölüm:

USTA'NIN ÖLÜM DEFTERİNDE EDEBALI VAR

Usta ise Osman'a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta'nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'dır. Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia'nın kumpasıyla Mari'yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey'in masumiyeti ispat etmek zorundadır. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un akıbetleri ne olacaktır? Mari'nin ölümünden Gündüz Bey'i suçlayan Turgut Bey ve Kosses Osman Bey'in yanında durmaya devam edecekler midir?