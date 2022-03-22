Osman Bey hiç bilmediği bir düşmanla karşı karşıyadır. Ahilik törenini kana bulayan bu düşman kimdir? Osman Bey Han'daki can pazarı karşısında derin öfke ve üzüntü duyarken Şeyh Edebalı'nın ağır yaralı olmasıyla tamamen şok olur. Osman Bey karanlığın içinde saklanan şeytanı bulmak için elinden geleni yapacaktır.
Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı... Kuruluş Osman'ın yeni bölümünden ilk görüntüler | Video
87.Bölüm:
USTA'NIN ÖLÜM DEFTERİNDE EDEBALI VAR
Usta ise Osman'a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta'nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'dır. Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia'nın kumpasıyla Mari'yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey'in masumiyeti ispat etmek zorundadır. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un akıbetleri ne olacaktır? Mari'nin ölümünden Gündüz Bey'i suçlayan Turgut Bey ve Kosses Osman Bey'in yanında durmaya devam edecekler midir?
İNEGÖL FETHİNİN KAPISI AÇILACAK MI?
Osman Bey her şeye rağmen fetih planlarını sürdürmeye devam eder. İnegöl'e açılacak olan kapı İnhisar'dır. Osman Bey İnhisarı fethetmek için çalışmalarını sürdürür. Osman Bey, İnhisar'ı alıp İnegöl'ün fethinin önünü açacak mıdır? Karanlığın içindeki şeytanı bulmak Osman için elzem olandır. Osman gizli düşmanını bulup fetih düşünü gerçekleştirebilecek midir?
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.