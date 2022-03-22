Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Ciciş kardeşlerden Esra cezaevine girdi! Ciciş kardeşlerden Esra: ben masumum alnım ak!
Giriş Tarihi: 22.3.2022 18:22 Son Güncelleme: 22.3.2022 18:58

Son dakika: Ciciş kardeşlerden Esra cezaevine girdi! Ciciş kardeşlerden Esra: ben masumum alnım ak!

DHA
Son dakika: Ciciş kardeşlerden Esra cezaevine girdi! Ciciş kardeşlerden Esra: ben masumum alnım ak!

Son Dakika... 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden 39 yaşındaki Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Esra Ersoy, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ersoy, tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi. Ersoy cezaevine girerken, "Ben masumum. Alnım ak" dedi. İşte ayrıntılar!

Son Dakika...Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022'de yokluğunda yapılan duruşmada 'cinsel istismar" suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI!

Esra Ersoy, dün akşam adli kontrol yükümlülüğü nedeniyle imza vermek için gittiği Etiler Polis Merkezi'nde gözaltına alındı.

'Ciciş Kardeşler'den Esra cezaevine girdi! Ciciş kardeşlerden Esra: ben masumum alnım ak! | Video

MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün polis eşliğinde ve kelepçeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Esra Ersoy, mahkemeye çıkarıldı.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Bodrum'daki mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapılan Esra Ersoy'un yüzüne kararın okunmasının ardından tutuklanmasına karar verildi.

"ALNIM AK"

Esra Ersoy'un Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevi girişinde Ersoy, "Ben masumum. Alnım ak. Masumluğum da kanıtlanacak" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ciciş kardeşlerden Esra cezaevine girdi! Ciciş kardeşlerden Esra: ben masumum alnım ak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA