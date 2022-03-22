Son dakika: Ciciş kardeşlerden Esra cezaevine girdi! Ciciş kardeşlerden Esra: ben masumum alnım ak!

Son Dakika...Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022'de yokluğunda yapılan duruşmada 'cinsel istismar" suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI!
Esra Ersoy, dün akşam adli kontrol yükümlülüğü nedeniyle imza vermek için gittiği Etiler Polis Merkezi'nde gözaltına alındı.
'Ciciş Kardeşler'den Esra cezaevine girdi! Ciciş kardeşlerden Esra: ben masumum alnım ak! | Video
TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ
Bodrum'daki mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapılan Esra Ersoy'un yüzüne kararın okunmasının ardından tutuklanmasına karar verildi.
"ALNIM AK"
Esra Ersoy'un Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevi girişinde Ersoy, "Ben masumum. Alnım ak. Masumluğum da kanıtlanacak" dedi.