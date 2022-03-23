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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Albümüm hayranlarıma ‘Hediye’ olsun

Albümüm hayranlarıma ‘Hediye’ olsun
Sanatçı Çelik, yeni albümü 'Hediye'yle bu cuma müzikseverlerle buluşacak. Albümde ünlü şarkıcının geçmişten günümüze sevilen 20 şarkısı yeni altyapılar ile eski tarzından uzaklaşmadan modernize edildi. 5 farklı versiyonda yayınlanacak 'Hediye'nin bir versiyonunda şarkıları Çelik yeniden yorumlarken, diğer 4 versiyon ise genç müzisyenlerin kendi yorumlarını katabilmeleri için özel olarak hazırlandı. Çelik, "Dilerim bu albüm hepimiz için bir hediye olur ve siz de sevdiklerinize şarkılarımı hediye olarak gönderebilirsiniz" dedi.
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Albümüm hayranlarıma ‘Hediye’ olsun
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