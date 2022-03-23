Albümüm hayranlarıma ‘Hediye’ olsun

Sanatçı Çelik
, yeni albümü 'Hediye'yle bu cuma müzikseverlerle buluşacak. Albümde ünlü şarkıcının geçmişten günümüze sevilen 20 şarkısı yeni altyapılar ile eski tarzından uzaklaşmadan modernize edildi. 5 farklı versiyonda yayınlanacak 'Hediye'nin bir versiyonunda şarkıları Çelik yeniden yorumlarken, diğer 4 versiyon ise genç müzisyenlerin kendi yorumlarını katabilmeleri için özel olarak hazırlandı. Çelik, "Dilerim bu albüm hepimiz için bir hediye olur ve siz de sevdiklerinize şarkılarımı hediye olarak gönderebilirsiniz" dedi.