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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Dede Korkut ruhu yeniden dirildi

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Dede Korkut ruhu yeniden dirildi

Milyonlarca kişi, Yalnız Kurt dizisi ve Cihan Ünal’ın muhteşem seslendirmesi sayesinde cesareti, doğruluğu, iyiliği öğütleyen Dede Korkut Hikayeleri’ni yeniden keşfetti. D&R ise Dede Korkut’la ilgili kitap satışlarının yüzde 40 arttığını açıkladı

KALPLERİ TİTRETİYOR
Oğuzların yaşam biçimlerinden inançlarına, yiğitliklerinden giyim kuşamlarına kadar pek çok konuda bilgi kaynağı niteliği taşıyan Dede Korkut Hikayeleri, yüzyıllar sonra yeniden popüler... Bu ilginin sebebi; atv ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisi… Dizide memleket sevdalısı Kumandan karakterini canlandıran Cihan Ünal'ın ağzından aktarılan hikayeler; geçmişini, Türklüğünü unutmuş milyonlarca kişinin kalbini titretiyor.



DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ
Kumandan'ın Esra'nın ölümü sırasında okuduğu Dede Korkut duası ise bu heyecanın zirve yaptığı anlardan biriydi... D&R yetkilileri ise Yalnız Kurt dizisinin ardından Dede Korkut Hikayeleri ve araştırma kitaplarının satışında yüzde 40 gibi dikkat çekici bir artışın yaşandığını söylüyor. Bu arada dizinin ardından pek çok kişi arama motorlarında 'Dede Korkut kimdir?', 'Dede Korkut Hikayeleri özeti' başlığı altında araştırma yaptı.



KUMANDAN'IN OKUDUĞU DEDE KORKUT DUASI

Yerli kara dağların yıkılmasın
Gölgelice kaba ağacın kesilmesin
Coşkun akan görkemli suyun kurumasın
Kanatlarının ucu kırılmasın



Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin
Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin
Allah'ın verdiği umudun kesilmesin
En sonunda arı imandan ayırmasın!

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Dede Korkut ruhu yeniden dirildi
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