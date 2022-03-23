Dede Korkut ruhu yeniden dirildi

KALPLERİ TİTRETİYOR
Oğuzların yaşam biçimlerinden inançlarına, yiğitliklerinden giyim kuşamlarına kadar pek çok konuda bilgi kaynağı niteliği taşıyan Dede Korkut Hikayeleri
, yüzyıllar sonra yeniden popüler... Bu ilginin sebebi; atv
ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt
dizisi… Dizide memleket sevdalısı Kumandan
karakterini canlandıran Cihan Ünal
'ın ağzından aktarılan hikayeler; geçmişini, Türklüğünü unutmuş milyonlarca kişinin kalbini titretiyor.
DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ
Kumandan'ın Esra'nın ölümü sırasında okuduğu Dede Korkut
duası ise bu heyecanın zirve yaptığı anlardan biriydi... D&R yetkilileri ise Yalnız Kurt dizisinin ardından Dede Korkut Hikayeleri ve araştırma kitaplarının satışında yüzde 40 gibi dikkat çekici bir artışın yaşandığını söylüyor. Bu arada dizinin ardından pek çok kişi arama motorlarında 'Dede Korkut kimdir?', 'Dede Korkut Hikayeleri özeti' başlığı altında araştırma yaptı.
KUMANDAN'IN OKUDUĞU DEDE KORKUT DUASI
Yerli kara dağların yıkılmasın
Gölgelice kaba ağacın kesilmesin
Coşkun
akan görkemli suyun kurumasın
Kanatlarının ucu kırılmasın
Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin
Kadir Mevla
seni namerde muhtaç etmesin
Allah'ın verdiği umudun kesilmesin
En sonunda arı imandan ayırmasın!