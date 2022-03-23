Metin Şentürk’e mahkemeden kötü haber! Eski eşi Fulya Kalkavan’a 4 buçuk milyon TL ödemeye mahkum olmuştu...

Metin Şentürk ve Fulya Kalkavan, 2014'te boşanmıştı. Fulya Kalkavan bir yıl sonra mal rejiminden kaynaklanan katkı payı ve katılma alacağına ilişkin dava açmıştı.
4 MİLYON HAK BİÇİLDİ
Mahkeme Metin Şentürk'ün 2009'da satın aldığı Sarıyer'deki lüks malikanesi hakkında Fulya Kalkavan'ın 4 milyon 337 bin TL hakkı olduğuna 2018'de karar vermişti. İstinaf ve Yargıtay'da mahkemenin kararını onamıştı. Metin Şentürk Aile Mahkemesi ve üst mahkemelerin vermiş olduğu kararların hukuka, anayasa ve diğer yasalarımıza aykırılık teşkil ettiğini belirterek yargılamanın yenilenmesi için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.
EVLENMEDEN ÖNCE ALINMIŞ
Metin Şentürk dilekçesinde, "Sarıyer'deki lüks malikanesinin satın alma ve inşa ettirilmesinin ve tüm finansmanını evlilik tarihinden çok önce elde ettiğim kişisel malları satılması ve almış olduğum krediler ile sağlamış olup görme engelli sanatçı olmam sebebiyle taşınmazın görme engellilerin kullanımına göre dizayn edilmiştir" demişti.
ENGELLİ İÇİN YAPILMIŞ BİR MEKAN
Dilekçede dava konusu taşınmazın evlilik birliği içerisinde edinilmiş mal olmaktan çok engelli bir vatandaşın tüm hayatını ideme ettirebildiği bir mekan olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürülmüştü. Mahkemelerin bu durumu göz ardı ederek hüküm kurduğunu belirten Metin Şentürk, mal paylaşımı davasının yeniden yapılmasını istemişti.
SEMPATİ KAZANMAYA ÇALIŞIYOR
Mahkemenin Metin Şentürk hakkında adil yargılamayı etkilemek suçundan şikayetçi olmasını isteyen Fulya Kalkavan avukatı Dilek Şahbaz da mahkemeye dilekçe vermişti. Metin Şentürk'ün görme engelli olmasını kullandığının ileri sürüldüğünün yer aldığı dilekçede, "Metin Şentürk mahkemenin yeniden yargılama kararı vermesi için yargı organlarını nesnel ve hukuki incelemeden vazgeçirerek kamuoyu ve medya baskısı sonucunda karar verilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Amaç gayrı meşru biçimde lehine sempati yaratmaktır" dedi.
REDDEDİLDİ
İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Fulya Kalkavan'ın avukatı Bayram Sak, "Davacının talepleri hukuki dayanaktan uzaktır. 4 bilirkişi raporu ile tüm incelemeler mahkemesince değerlendirilmiştir, yeniden yargılamayı gerektirir herhangi bir husus yoktur, davanın reddini talep ediyoruz" dedi.