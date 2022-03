‘Onların tek farkı sevgi dolu kalpleri’

Sanatçı Seda Sayan Üsküdar Belediyesi 'nin 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü 'nde düzenlediği etkinlik kapsamında Down Sendromlu çocuklarla buluştu. Onlarla sohbet eden ve şarkılar söyleyen Sayan, "Down Sendromlu gençlerimizin sevgisi ve tebessümü tüm dünyaya yeter. Onların bizden tek farkı sevgi dolu kalpleri" diyerek sözlerine şöyle devam etti:"Üsküdar Belediyesi bu tarz etkinliklerle hem farkındalık oluşturuyor hem de Down Sendromlu arkadaşlarımıza meslek ve özgüven kazandırıyor, bu çok değerli. Çocuklar çok başarılı, birkaçı toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Mart ayı farkındalık ayı yavrularımız için. Bütün şarkılarımı biliyorlar, ' Kara Gözlüm 'den girdik ' Ah Geceler ' den çıktık. Hepsini söylüyorlar."