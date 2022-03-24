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Giriş Tarihi: 24.3.2022

Böyle erkekler de var: Eski eşine ev hediye etti

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Böyle erkekler de var: Eski eşine ev hediye etti

Ayşe Tolga, kızının okulu değişince yeni bir eve taşınmak zorunda kaldı. Oyuncunun imdadına eski kocası yetişti. İş insanı Marsel Eskinazi, Ayşe Tolga’ya istediği adreste ev bulup hediye etti

2013 YILINDA BOŞANDILAR
HER gün şiddet olaylarıyla anılan eski karı-kocalar cephesinden bu kez iyi bir haber geldi! Ayşe Tolga, 2008 yılında iş insanı Marsel Eskinazi ile evlendi.



Çiftin bu evlilikten Can Yael isminde bir kızları oldu. Ancak çift, fikir uyuşmazlığı nedeniyle 2013 yılında yollarını ayırdı. Karı-koca buna rağmen çocukları için ilişkilerini bozmadı.



7 GÜN İÇİNDE SORUNU ÇÖZDÜ
AYŞE Tolga, kızının yeni okuluna yakın bir muhitte ev arayışına girdi. Ancak bütçesine uygun bir ev bulamadı. Haberi alan eski koca, hemen devreye girip lüks bir ev buldu ve satın alıp Tolga'ya hediye etti.



Ünlü oyuncu, "Yepyeni bir eve taşındık. İçimize sindi, çok mutluyuz. Daha küçük bir evde oturuyordum. Kızımın babası bu işi 7 gün içinde halletti" dedi.
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Böyle erkekler de var: Eski eşine ev hediye etti
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