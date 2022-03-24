Engelli çocuklar için hababam sınıfı

Rıfat
Ilgaz'ın eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan 'Hababam Sınıfı Parıltı'yla El Ele' adlı tiyatro oyunu, görme engelli çocuklar ve onlara eşlik eden ünlü isimlerle sahnelenecek. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından sahnelenen oyunda; Abdullah Avcı
, Ayten Danışman
, Burcu Esmersoy
, Feryal Gülman
, Hakan Bilgin
, Hakan Tiftik
, Hande Sezer Pekcan
, Hilal Özdemir
, Monik İpekel
, Neşe Gönül
, Saffet Emre Tonguç, Süleyman Kaya ve Haluk Levent gibi sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri rol alacak.