Genç sporcular yetiştirecek

'EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Vuslat', 'Aşk Yakar' gibi dizilerde rol alan Mikail Kır, aynı zamanda profesyonel sporcu. "Uzun yıllardır kick boks ve Muay Tai alanında eğitimler veriyorum. Yurt dışında edindiğim tecrübeyi ve çalışma sistemlerini öğrencilerime aktarmak istediğim için salon açtım" diyen Kır, kendi spor salonunda yeni şampiyonlar yetiştirecek.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Vuslat', 'Aşk Yakar' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Mikail Kır, hayatının merkezinde yer alan, vazgeçemeyeceği oyunculuk ve spor hayatını, spor salonu açma projesini şu sözlerle anlattı:





"38 yaşındayım. Spora 13 yaşında başladım. O zamanlar kiloluydum ve sporu çok sevip başlamak istiyordum. 90'lı yıllarda karate ve tekvando çok yaygındı. Ama benim için temaslı spor olan Muay Tai ve Kick Boks daha cezbediciydi ve Muay Tai yapmaya başladım. İleriki dönemlerde spor hayatıma Hollanda'da devam ettim. Oyunculuğa başlamamın en büyük sebebi sporcu olmamdır. Oyunculuğa, dövüş koreografisi ve sahne dövüşleri ile başladım. Profesyonel dövüşçü olduğum için 2009 yılında 'Aşk Yakar' dizisinde dövüş koreografisi ve oyunculuğu yaptım. Daha sonra oyunculuk üzerine eğitimler almaya başladım ve ekranlara 'Vuslat' dizisi ile döndüm. Son olarak Türkiye'nin en çok sevilen dizilerinden olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde üç sezon boyunca yer aldım. Oyunculuk çok meziyet gerektiren bir meslek, sanatçıların birçok alana yatkınlığı olması gerekiyor. Spor da bunlardan bir tanesi. Ben de sporumu ve oyunculuğumu birleştirdiğimde yeteneklerimi çok daha iyi sunabildiğimi düşünüyorum."

ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRECEK



"Uzun yıllardır Kick Boks ve Muay Tai alanında eğitimler veriyorum. Avrupa'da A1 World Combat Cup, Fair FC, Garuda Fight Organization, Sprite Fight Organization gibi pek çok farklı ülkedeki organizasyonlara katıldım. Ödüllerle ülkeme döndüm" diyen profesyonel dövüşçü, "Spor salonu açma fikri; yurtdışında aldığım eğitimi, edindiğim tecrübeyi ve çalışma sistemlerini öğrencilerime daha iyi bir ortamda aktarmayı düşündüğüm için ortaya çıktı. Çok şükür gerçekleştirdik ve deneyimlerimizi öğrencilerimize aktarmaya başladık. İçlerinden yeni genç şampiyonlar çıkacağına ve ülkemize madalyalar getireceklerine inanıyorum" diyerek hayalini anlattı.