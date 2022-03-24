Osman Bey büyük oyun kurdu, karanlıklar aydınlanıyor!

Osman Bey karanlığın içinde saklanan şeytanı bulmak için harekete geçerken Handa bulduğu elma içinde parçalanmış demir parçalarını görüp Akça Çoban'ı mühimmat ve fetih planlarının olduğu çadıra gönderdi. Akça Çoban, patlayıcıların olduğu çadırlara varmadan Barkın ve Cornelia çadırlara tuzak kurup, kapıya bir düzenek hazırladılar. Akça Çoban, Cerkutay ve Aygül çadırlara vardıklarında fetih için hazırlanan mancınıkların yandığını ve nöbetçi alpların öldürüldüğünü görürler. Akça Çoban ve Aygül çadırlara doğru ilerlerken Cerkutay tuzağı fark eder. Cerkutay'ın uyarısına rağmen Akça Çoban çadırdaki fetih için hazırladığı çizimleri almak için harekete geçer. Akça Çoban, Cerkutay'ın kollarında "Yüreğim ferah… Fetihler bensiz olacak! Amma olacak. Beyime diyesin Hakkını helal etsin! Türk esir olmaz! Hür ölür!" diyerek şehit oldu.