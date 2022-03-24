Selçuk Ural sanat dünyasını bombaladı: Türkiye’de şöhret skandallar üzerine kurulu

Sanatçı Selçuk Ural
, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ural, Bergen'in hayatının film yapılmasını doğru bulmadığını şu sözlerle ifade etti: "Bergen'in bir tane şarkısını sorsam söyleyebilir misiniz? Ama Türkiye
'de şöhret, skandallar üstüne kurulmuş. Bergen'in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi. Acıları seviyoruz biz, Müslüm Gürses
'in de filmi yapıldı. Niye Barış Manço
'nun, Tanju Okan
'ın, Cem Karaca
'nın filmi yapılmadı? Bir tanesinin 10 tane, diğerinin 110 tane albümü var. Ben şahsen 37 tane 45'lik, 9-10 tane long-play, 10 tane kaset, 10 tane CD'si olan adamım. Benim de filmim yapılmayacak! Çıkıp şurada bir gün külotla koşsam ertesi gün gündem değişir ve benim de filmimi yaparlar. Gerçekler maalesef bunlar. Adam, 'Uzaya gittim' dedi, bir anda şöhret oldu. Bu ülkede sanatçı olmayacaksın."