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Giriş Tarihi: 24.3.2022

Ümit Besen'de telefon dolandırıcılarının hedefi oldu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ümit Besen’de telefon dolandırıcılarının hedefi oldu

Fantezi müziğin ünlü isimlerinden Ümit Besen’in eşi Emel Besen, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kargo şirketine 120 lira borcu olduğu bahanesiyle tehdit edilen şarkıcının eşi, suç duyurusunda bulundu

ÜNLÜ sanatçı Ümit Besen'in eşi Emel Besen, avukatlık şirketinden arıyoruz diyerek kargo ücreti bahanesiyle kendisinden para isteyen kişilerden şikayetçi oldu. Olay şöyle gelişti: Emel Besen, ikametinde bulunduğu sırada İzmir alan kodlu bir numaradan arandı. Telefon hattının ucundaki kişi şarkıcının eşine, "Nisan 2020 tarihinde internet üzerinden bir ürün siparişi verdiğinizi görüyoruz. Ürün adresinize gönderilmiş ancak teslim edilmediği için iade edilmiş. Bu nedenle 120 lira bir kargo bedeli ödemeniz gerekiyor. Aksi takdirde hakkınızda icra takibi başlatacağız" dedi.



TEKRAR TEKRAR ARADILAR
Emel Besen borcu olmadığını söyleyerek telefonunu kapattı ancak hukuk bürosundan aradıklarını iddia eden kişiler, Besen'in peşini bırakmadı. Tekrar tekrar aranan sanatçının eşi, her defasında telefondaki kişilere borcu olmadığını söyleyince; bu kez dolandırıcılar "Borcunuzun olmadığını onaylıyor musunuz?" diye sordu.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI
ÜNLÜ şarkıcının eşi "Onaylıyorum" yanıtını verdikten sonra sarf ettiği bu kelimenin aleyhinde kullanılabileceğini düşünerek soluğu savcılıkta aldı. Telefonla kendisinin dolandırılmış olabileceğini düşünen Emel Besen savcılıkta verdiği ifadesinde, kimseye borcu olmadığını ancak icra takibi yapılacağı tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ümit Besen'de telefon dolandırıcılarının hedefi oldu
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