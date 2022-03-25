Aşk Kumardır oyuncuları Seda Türkmen ve Emre Taştekin: Aç bitir mantığıyla iş yaptık, yormadık

YouTube'un sevilen kanallarından Bi' Başka'ya konuk olan Seda Türkmen ve Emre Taştekin, diğer absürd komedi işlerini de keyifle izlediklerini belirterek, bir komedi dizisi/filmi çekecek olsalar başrolünde Feyyaz Yiğit'i görmek istediklerini söyledi.
Nasılsınız?
Seda Türkmen: İyiyiz. İşimizi çektik. Güzel izleniyor, güzel tepkiler alıyoruz. Şahaneyiz.
Exxen'de yayınlanan Aşk Kumardır projesi size nasıl geldi? Okuduğunuzda ne hissettiniz?
Seda Türkmen: Türkiye'de biçim gereği yeni bir tür. Bu yüzden bizi çok heyecanlandırdı. Ekibin hepsinin komedi anlayışına çok uygun bir türdü. Bu işin içinde olma fikri bizi çok mutlu etti. Kadro oluştukça da daha keyifli bir hal aldı. Hepimiz tiyatro ve televizyon dünyasından dolayı arkadaştık. Koşa koşa sete gittik.
Emre Taştekin: Senaryo ilk geldiğinde çok heyecanlandım. Absürd mizahla uzun yıllardır uğraşıyorum. Dünyada bu kadar fazla saçma şey olurken 'bu senaryoyla bu saçmalığa yetişebiliriz' hissi uyandı. Yeteri kadar saçmalığı bize verecek ve biz de insanlara ulaştıracağız diye düşündüm. Oyuncu kadrosu da muhteşem. Onlarla iş yapmak çok keyifli.
Devamı gelecek mi?
Seda Türkmen: Biz heyecanla ve merakla sete ne zaman gireceğiz diye bekliyoruz.
"AÇ BİTİR MANTIĞIYLA İŞ YAPTIK, YORMADIK"
Sizce Aşk Kumardır'ı muadillerinden ayıran özellik/özellikler nedir?
Emre Taştekin: 1-2 saatlik dizilere çok fazla alıştı izleyici. Artık televizyonda bir şeyler izlerken telefonuna bakmak durumunda kalıyor, kendisine çay kahve koyuyor. Çünkü zaman uzun. Ama bizim işimiz aç ve bitir mantığıyla oluşturulan, yormayan bir iş.
Seda Türkmen: Mecra gereği bir de taşınabilir olması nerede olursan ol izleyebileceğin bir iş haline getiriyor diziyi. Daha çok ulaşıyor bu yüzden. Biraz rahatlamak isteyenlerin, kendi hayatlarından absürdlükleri görebilecekleri konular var. Diğer yandan skeç olması da farklı kılıyor. Yerel skeçlerden ziyade kadın erkek ilişkilerine daha evrensel olarak baktık. Bu yüzden daha çekici hale geldi bence.
Dönüşleri nasıl oldu? İzleyici beğendi mi sizce?
Emre Taştekin: İlk bölümde insanlar anlamadı pek. Bir sürü skeç var ve tüm karakterleri 6 kişi oynuyor. Çok fazla rol, çok fazla karakter. Başta izleyici "O, onun eşi değil miydi?" "Bu adam şu kadınla beraber değil miydi?" sorularını sordu. Ama 2. bölüm itibariyle algı oturdu. Ne yaptığımızın bilincine vardılar. Absürd bir iş yapıyoruz. Ama herkes absürd sevmiyor tabii. Kimisi çok saçma buluyor. Ben çok gülüyorum buna. Çünkü olayın kendisi o zaten.
Seda Türkmen: Evet, saçma deyince pozitif olarak algılıyoruz o yüzden :)
Absürd komedi örneklerimiz çoğalmaya başladı. Sizin bu türde beğendiğiniz projeler hangileri? Ben Gibi'yi çok seviyorum mesela.
Emre Taştekin: Gibi'yi izliyorum ben de. Feyyaz Yiğit'e çok gülüyorum.
"CEM YILMAZ'IN KARAKOMİK'LERİ ÖNÜMÜZÜ AÇTI"
Seda Türkmen: Yapım olarak Türkiye ve dünya üzerinde muhteşem işler var, bir sürü biçim var. Cem Yılmaz'ın Karakomik'lerini ortaya çıkarması, orada bir kara komedi gerçekleştiriyor olması bizim önümüzü açtı. Karakter komedisi üzerine işler yapılmaya başlandı. Daha tutarsız işler görüyor olduk. Didaktik olanı bozmak, her şeyin her an olabileceği hissiyle bir şeyler izlemek çok farklı bir deneyim. Leyla ile Mecnun ile başlayan türün klasikleri önümüzü açıyor vizyonumuzu genişletiyor. Daha da güzel işler çıkacak, ben eminim. Aşk Kumardır da yeni bir biçim oluşturdu, tüm muadillerinden ayrı bir biçim. Bence yine örnek olacak bir iş.
"İŞİN AMELELİĞİ KONUSUNDA FİKRİMİZ VARDI"
Tüm ekip tiyatro kökenli bir ekip. Birlikte çalışmanın güzelliğini hangi noktalarda yaşadınız? Aranıza tiyatro sahnesinde hiç yer almayan ve günümüz popüler kültürünün yıldızlaşan isimlerinden birini atsak dizinin seyrini nasıl etkilerdi?
Seda Türkmen: Ekip açısından çok şanslıyız. Ortak dili oluşturup konuşabildik. Aynı yerde buluşmak mühim. Farklı noktalarda olduğumuzda bile birbirimizi anlayabilme ve kendimizi anlatabilme durumu çok kıymetli. Komedi işi evet, çok eğlendik. Ama çok da yorulduk. Sürecimiz çok yorucuydu. Dramatik sahneler üzerinde skeçlerdeki sahneler kadar düşünmemişizdir belki. Çünkü bir kelimenin dahi timing'ini konuşuyorduk, nerede söylenir diye. Masa başında çok çalıştık. Yönetmenimiz de çok hassas davrandı. Tüm işi ilmek ilmek işledik. Dolayısıyla tiyatrocu olmanın avantajı hepimizin mutfaktan gelmesi oldu. İşin ameleliği konusunda bir fikrimiz vardı. 'Ne oluyoruz ya?' demedik. Aşinaydık o duruma.
Emre Taştekin: Ekip yine tiyatroculardan oluşabilirdi ama yine o ahenk oluşmayabilirdi.
"'BİR ERKEK BİR KADIN' GÖZBEBEĞİMİZDİ"
Aşk Kumardır'ın senaryosunu Bir Erkek Bir Kadın'ın senaristlerinden Murat Dişli ve Zeki Enes Akkan üstleniyor deyince beklenti yükseliyor. Bunun baskısını hissettiniz mi üzerinizde?
Seda Türkmen: Baskı hissetmedim. Aksine bir güven geldi bana. Öğrenilen, standart şeyler var. Artık bunları kaldırmalıyız bence. Birbirimize daha çok güvenmeliyiz. Aşk Kumardır hiç izlenmeyebilirdi, hiç kabul da görmeyebilirdi. Böyle endişelerle hiçbir şey yapmaya yapmaya adım atamaz hale geldik. Bir de Bir Erkek Bir Kadın bizim için de yeni bir türdü. Hepimizin göz bebeğiydi.
Emre Taştekin: Ben de baskı hissetmedim. Böyle bir ekiple çalışmak beni mutlu etti. Kıyaslamadım hiç.
"KEŞKE ŞURADAN FEYYAZ YİĞİT ÇIKIP GELSE"
Bir komedi dizisi/filmi çekecek olsanız başrolüne yazacağınız 3 ismi söyleyin.
Seda Türkmen: Feyyaz Yiğit. O kadar her yere ve her jenerasyona hâkim ki. Keşke şuradan çıkıp gelse Feyyaz :)
Emre Taştekin: Feyyaz Yiğit.
Peki, Aşk Kumardır'ın dışında işler nasıl gidiyor? Tiyatro oyunları, YouTube kanalı…
Seda Türkmen: 'Hakikat Elbet Bir Gün' ve 'Istırap Korosu' isimli oyunlarım devam ediyor. Tiyatro olmadan olmuyor. Dijital platformlarda konuştuğumuz işler de var yine.
Emre Taştekin: YouTube kanalım 'Kanal Adam' benim için bir arşiv niteliği taşıyor. Absürd içerikler üretiyordum. Bu ara çok ilgilenemiyorum. Seslendirme yapıyorum sıklıkla. Sette bile seslendirme yaptım, baya yoğun geçiyor. Yazıp çizmeyi de seviyorum. Umarım belki bir gün onların da sohbetini yaparız.
MÜSAADENİZLE GÖMÜYORUZ…
Kanalınızdaki 'Müsaadenizle Gömüyoruz' konsepti nasıl çıktı ortaya?
Club House, ilk çıktığında çok ilgimi çekmişti. Ben eski bir radyocuyum. Mikrofonla olan bağımı koparmak istemedim yıllarca. Club House da beni radyo mantığında çok heyecanlandırmıştı. Çok güldüğüm oyuncu arkadaşlarım var. Onlarla bir araya gelip böyle bir konsept oluşturduk. Canımızı sıkan şeyleri konuşalım, eleştirelim dedik. Club House da evrildi başka bir şeye. Biz de oradan çıkıp YouTube'a geçtik. Ama bir süredir çekmiyoruz. Belki devamı gelebilir.
"KENDİNİZE VE ÇEVRENİZE HAYATI KOLAYLAŞTIRIN"
Setlerde yaşanan entrikalar, büyük ego problemleri Aşk Kumardır setine uğramamış gibi. Muhteşem bir enerjiniz var. Nasıl oluyor bu? Başka projelerinizde sorunlu insanlarla çalıştığınızda ne yapıyorsunuz?
Seda Türkmen: Biz karavanımızda bile 6 kişi el ele durduk. Biz her defasında hayatı birbirimiz için kolaylaştırdık. Zaten set dediğin çok yorucu bir şey ve birçok dinamiği var. Zaten bizim yaptığımız gibi olmalı. Lütfen kendinize ve çevrenize hayatı kolaylaştırın. Sürekli bir şeyler katmaya çalışmalı insanlar kendine.
Emre Taştekin: Oyuncu milleti biraz zordur. Ama bizim ekipte hiç görmedim arkadan konuşmaları, farklı egosal durumları. Komedi işi yaparken birbirimize güven duymamız ve hepimizin rahat hissetmesi çok önemliydi. Bu organik bir şekilde sağlandı. Ben çok mutluyum çünkü. Diğer türlüsü psikolojiyi yoruyor.