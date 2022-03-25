Aşk Kumardır oyuncuları Seda Türkmen ve Emre Taştekin: Aç bitir mantığıyla iş yaptık, yormadık

YouTube'un sevilen kanallarından Bi' Başka'ya konuk olan Seda Türkmen ve Emre Taştekin, diğer absürd komedi işlerini de keyifle izlediklerini belirterek, bir komedi dizisi/filmi çekecek olsalar başrolünde Feyyaz Yiğit'i görmek istediklerini söyledi.

Nasılsınız?

Seda Türkmen: İyiyiz. İşimizi çektik. Güzel izleniyor, güzel tepkiler alıyoruz. Şahaneyiz.

Exxen'de yayınlanan Aşk Kumardır projesi size nasıl geldi? Okuduğunuzda ne hissettiniz?

Seda Türkmen: Türkiye'de biçim gereği yeni bir tür. Bu yüzden bizi çok heyecanlandırdı. Ekibin hepsinin komedi anlayışına çok uygun bir türdü. Bu işin içinde olma fikri bizi çok mutlu etti. Kadro oluştukça da daha keyifli bir hal aldı. Hepimiz tiyatro ve televizyon dünyasından dolayı arkadaştık. Koşa koşa sete gittik.

Emre Taştekin: Senaryo ilk geldiğinde çok heyecanlandım. Absürd mizahla uzun yıllardır uğraşıyorum. Dünyada bu kadar fazla saçma şey olurken 'bu senaryoyla bu saçmalığa yetişebiliriz' hissi uyandı. Yeteri kadar saçmalığı bize verecek ve biz de insanlara ulaştıracağız diye düşündüm. Oyuncu kadrosu da muhteşem. Onlarla iş yapmak çok keyifli.

Devamı gelecek mi?

Seda Türkmen: Biz heyecanla ve merakla sete ne zaman gireceğiz diye bekliyoruz.