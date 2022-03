Aşk Kumardır oyuncuları Seda Türkmen ve Emre Taştekin: Aç bitir mantığıyla iş yaptık, yormadık

Absürd komedi örneklerimiz çoğalmaya başladı. Sizin bu türde beğendiğiniz projeler hangileri? Ben Gibi'yi çok seviyorum mesela.

Emre Taştekin: Gibi'yi izliyorum ben de. Feyyaz Yiğit'e çok gülüyorum.

"CEM YILMAZ'IN KARAKOMİK'LERİ ÖNÜMÜZÜ AÇTI"

Seda Türkmen: Yapım olarak Türkiye ve dünya üzerinde muhteşem işler var, bir sürü biçim var. Cem Yılmaz'ın Karakomik'lerini ortaya çıkarması, orada bir kara komedi gerçekleştiriyor olması bizim önümüzü açtı. Karakter komedisi üzerine işler yapılmaya başlandı. Daha tutarsız işler görüyor olduk. Didaktik olanı bozmak, her şeyin her an olabileceği hissiyle bir şeyler izlemek çok farklı bir deneyim. Leyla ile Mecnun ile başlayan türün klasikleri önümüzü açıyor vizyonumuzu genişletiyor. Daha da güzel işler çıkacak, ben eminim. Aşk Kumardır da yeni bir biçim oluşturdu, tüm muadillerinden ayrı bir biçim. Bence yine örnek olacak bir iş.