Demet Tuncer’in davasında Hepgül Özdemiroğlu tanık oldu

Ünlü oyuncu Demet Tuncer, kızı ile birlikte anne-kız konseptinde içerik hazırlamış ve Endemol Medya ile anlaşmıştı. Yayınlanan 91 videonun hiçbirinden para alamadığını öne süren Tuncer, şirketin videolardan elde ettiği gelirden pay talep etmişti.

DAVADA TANIK DİNLENDİ

Endemol Türkiye'nin yapımcılığında "Bir Demet Anne" adı altında yapılan bu çalışmadan ne kadar gelir elde edildiğinin tespitini isteyen Demet Tuncer'in açtığı davada tanıklar dinlendi. Tuncer'in eski menajeri Sinan Gürsoy, ''Görüşmeler sonrası anne çocuk kanalı ve içerikleri Demet tarafından hazırlanması konusunda anlaşıldı. Çekimleri ve masrafları yapım şirketi karşıladı. O dönemde sözleşme ve ödeme yapılacağına yönelik adımlar atılmasına rağmen imzalar atılmadı'' Dedi.

MERHUM BESTECİNİN EŞİ TANIK OLDU

Diğer bir tanık olarak merhum besteci Atilla Özdemiroğlu'nun eşi Hepgül Özdemiroğlu dinlendi. Özdemiroğlu, ''O dönem Endemol Medya'da müzik direktörü olarak harici danışmanlık hizmeti sunmaktaydım. Yapım şirketi birden fazla proje çalışması vardı. Bu projenin Demet Tuncer tarafından hazırlandığını biliyordum. Sözleşme ilişkisi ve ödeme konusunda bilgim yoktur. İşin proje ve icraata dökülme aşamasına tanıklık etti" dedi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Mahkeme, yapım şirketinin YouTube'da yayınlanan video gelirlerinin incelenmesi içini dosyayı alanında uzman bilirkişiye gönderdi. Dava rapora göre şekillenecek.