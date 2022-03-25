Haberler Günaydın Haberleri Mahkemeyi boşuna oyaladı
Giriş Tarihi: 25.3.2022

Mahkemeyi boşuna oyaladı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Mahkemeyi boşuna oyaladı

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, daha önce “Mesajlarımı ifşa etti” diyerek fenomen Elif Şen’den şikayetçi olmuştu. Tunçeri, 8 yıl hapisle yargılanan Şen’e açtığı davadan vazgeçince dosya düştü

'ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM'
Kerem Tunçeri, aralarındaki yazışmaları kamuoyuyla paylaşan fenomen Elif Şen'den şikayetçi olmuştu. Savcılıkta ifade veren fenomen, Tunçeri ile 6 ay konuştuklarını söyleyerek "Bir anlık öfke ve sinirle aramızda geçen konuşmaları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Alkolün etkisindeydim ve bu nedenle pişmanım. Kendisinden özür diliyorum" demişti.



PİŞMAN DİYE VAZGEÇTİ
Yürütülen soruşturma sonunda hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Elif Şen'in mahkemesi sürerken ilginç bir gelişme yaşandı. Tunçeri avukatı aracılığıyla Elif Şen'in pişmanlığının farkında olduğunu bu nedenle şikayetinden vazgeçtiğini belirten bir dilekçe sundu. Mahkeme Tunçeri'nin dilekçesini dikkate alarak davanın düşürülmesine karar verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahkemeyi boşuna oyaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA