Züleyha’nın büyük sınavı: Konağa haciz geldi, kerem ali kaçırıldı!

#SonsuzaDek etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 129'uncu bölümüne Betül'ün oyunu ile köşeye sıkışan Züleyha, konağa haciz gelmesiyle büyük şok yaşarken, Kerem Ali'nin kaçırılması ortalığı fena karıştırdı.

129.Bölümde Neler Oldu?

Hakan'ın gerçek kimliğini öğrenen ve şirketteki hisseleri kendisine satmasını isteyen Züleyha, ne kadar gözdağı verse de Hakan'ı ikna edemedi. Ardından Fikret de araya girse de Hakan yine hisselerini satmaya yanaşmadı.