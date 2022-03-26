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Giriş Tarihi: 26.3.2022

Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy: Çocukken kulislerde üstüme kostüm örter uyurdum!

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy: Çocukken kulislerde üstüme kostüm örter uyurdum!

atv dizisi Kardeşlerim’de Şengül karakterini canlandıran Fadik Sevin Atasoy, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı: “Eğlenceli bir ailede büyüdüm. Yaramazdım. Ağaçlara çıkar, taş atardım. Erkek Fatma derler ya, ben öyleydim. Kavgaya girerdim, cılız erkek çocuklarını korurdum. Bu durum seneler sonra iyilik olarak karşıma çıktı. Zamanında dayak yemekten kurtardığım kişi, yıllar sonra patronum oldu.”

Fadik Sevin Atasoy, izleyiciyle çocukluk yıllarından bu yana buluşan isimlerden. Usta oyuncular Emel Göksu ile Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin Atasoy, küçük yaşlarda sahne tozunu yuttu. Kulislerde geçen çocukluğunda birçok güzel anı biriktirdi. Henüz 4 yaşındayken tiyatro oyunuyla sahneye çıkıp ödül aldı. Çocuk programlarında sunuculuk yaptı, birçok dizide rol aldı. Konservatuvar eğitiminin ardından birçok projeyle evlere konuk oldu. The Muse-Bir Esin Perisi adlı oyunuyla da Türkiye'yi yurt dışında temsil etti.

'SETTE ÇOK EĞLENİYORUZ'
Şu sıralar atv dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Şengül karakteriyle çok konuşulan oyuncu, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Dizi setinde herkesin çok iyi anlaştığını belirten oyuncu, "Daha önceden tanıdığım arkadaşlarımla bir aradayız. Ya bir sette rol almışız ya da okuldan tanışıyoruz. O yüzden çok keyifli bir ortamın içindeyiz. Hepimiz sette birbirimizi güldürüyoruz. Ama en çok Cüneyt Mete ile gülüyoruz. Karşılıklı çok sahnemiz var. Karı koca oynadığımız için birbirleriyle çok anlaşamıyorlar. O yüzden kavga sahneleri çok eğlenceli oluyor" dedi. Çocukluk yıllarından da bahseden ünlü oyuncu, "Eğlenceli bir ailede büyüdüm. Resmin, sanatın, müziğin içinde yer aldım. Bugün yaptığım mesleği çok besleyen bir ailem var. Çocukluğum setlerde, kulislerde anne ve babamın repliklerini dinleyerek geçti. Benim yaşımdaki çocuklar ninni dinlerken ben replik dinlerdim. Anne ve babam sahneye çıkarken sadece oyuncuların geçerken görebilecekleri mavi ışık yanardı. O ışığın yanında anne ve babamın sesini dinleyerek uyurdum. Üzerime de kostüm örterdim. Bu nedenle her yerde uyuyabilirim. Turne çocuğu olduğum için kafamı koyduğum her yerde, yüksek seste, ışıkta uyuyabilirim" diye konuştu.

LAKABIM FADİK ATAK
Çocukluk yıllarında çok yaramaz olduğunu da ekleyen oyuncu, "Ağaçlara çıkardım, taş atardım. Erkek Fatma derler ya ben öyleydim. Kavgaya girerdim, cılız erkek çocuklarını korurdum. Seneler sonra bu karşıma iyilik olarak çıktı. Zamanında dayak yemekten kurtardığım kişi sonra bir işte patronum oldu. Sen bana zamanında iyilik yapmıştın diyerek bana kıyak yaptı" dedi. Bazen heyecanlı bir yapısı olduğu için insanların kendisine lakap taktığını söyleyen oyuncu, "Fadik Atak diyorlar. Biraz fazla heyecanlı olduğum, hadi şunu yapalım, hadi böyle yapalım dediğimde Fadik Atak geldi diyorlar. Panik atağın Fadik Atak versiyonu."



DİNLEYİCİ KULÜBÜMDE 10 BİN KİŞİ VAR
Pandemi sürecini en verimli geçiren oyunculardan biri olan Fadik Sevin Atasoy, evde olduğu zamanlarda ne yapabilirim diye düşünüp bir dinleyici kulübü oluşturdu. Ünlü oyuncu, süreci şöyle anlattı: "Zamanı çok çalışarak geçirdim. Nasıl bir hizmet verebilirim diye düşündüm. Fadik ve Kırmızı Bavul diye bir kitabım var. Bir anons yaptım ve her gece uyku tutmayanlara bu kitabı okudum. Gece binlerce insan geldi. Hatta hastanede görevli olan insanlardan mesajlar geliyordu. 'Biz zor şartlarda çalışıyoruz, sizin sesinizi duymak hoşumuza gidiyor' diyorlardı. Kendi çapımda iyi bir şey yaptım. 21 gün boyunca kitap okudum, sonunu da birlikte bitirdik. 10 bine yakın dinleyicinin olduğu bir kulüp oldu."
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Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy: Çocukken kulislerde üstüme kostüm örter uyurdum!
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