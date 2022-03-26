Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy: Çocukken kulislerde üstüme kostüm örter uyurdum!

Çocukluk yıllarında çok yaramaz olduğunu da ekleyen oyuncu, "Ağaçlara çıkardım, taş atardım. Erkek Fatma derler ya ben öyleydim. Kavgaya girerdim, cılız erkek çocuklarını korurdum. Seneler sonra bu karşıma iyilik olarak çıktı. Zamanında dayak yemekten kurtardığım kişi sonra bir işte patronum oldu. Sen bana zamanında iyilik yapmıştın diyerek bana kıyak yaptı" dedi. Bazen heyecanlı bir yapısı olduğu için insanların kendisine lakap taktığını söyleyen oyuncu, "Fadik Atak diyorlar. Biraz fazla heyecanlı olduğum, hadi şunu yapalım, hadi böyle yapalım dediğimde Fadik Atak geldi diyorlar. Panik atağın Fadik Atak versiyonu."Pandemi sürecini en verimli geçiren oyunculardan biri olan Fadik Sevin Atasoy, evde olduğu zamanlarda ne yapabilirim diye düşünüp bir dinleyici kulübü oluşturdu. Ünlü oyuncu, süreci şöyle anlattı: "Zamanı çok çalışarak geçirdim. Nasıl bir hizmet verebilirim diye düşündüm. Fadik ve Kırmızı Bavul diye bir kitabım var. Bir anons yaptım ve her gece uyku tutmayanlara bu kitabı okudum. Gece binlerce insan geldi. Hatta hastanede görevli olan insanlardan mesajlar geliyordu. 'Biz zor şartlarda çalışıyoruz, sizin sesinizi duymak hoşumuza gidiyor' diyorlardı. Kendi çapımda iyi bir şey yaptım. 21 gün boyunca kitap okudum, sonunu da birlikte bitirdik. 10 bine yakın dinleyicinin olduğu bir kulüp oldu."