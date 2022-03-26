Erkekler doğum kontrol hapı kullanacak mı?

Bu haberi okuyunca geçtiğimiz yıllarda yine böyle bir hap geliştirildiğine dair çıkan haberi hatırladım. Haber için Twitter'da 'Spermler yüzemeyecek' başlığı atılmıştı ve biri de 'Karadan yürütürüz' yanıtı vermişti. Bu son araştırmadan sonra da bu tarz esprilere hazırlıklı olalım.