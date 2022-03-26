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Giriş Tarihi: 26.3.2022 10:56 Son Güncelleme: 26.3.2022 11:07

Erkekler doğum kontrol hapı kullanacak mı?

MEVLÜT TEZEL
Erkekler doğum kontrol hapı kullanacak mı?

ABD'nin Minnesota Üniversitesi'nde erkekler için geliştirilen doğum kontrol hapının fare deneyi sonuçları açıklandı. Farelerde yüzde 99 etkili olduğunu belirten ve hormon içermeyen haplar için bu yılın sonunda insanlı klinik deneylere başlanacak.

Deneylerde erkek farelere 4 hafta boyunca ağızdan verildiğinde hapı oluşturan doğum kontrol bileşiğinin, sperm sayısını önemli ölçüde azalttığı ve herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı gözlemlendi.

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Fareler hapı almayı bıraktıktan 4-6 hafta sonra tekrar normale dönüyormuş.

Bu haberi okuyunca geçtiğimiz yıllarda yine böyle bir hap geliştirildiğine dair çıkan haberi hatırladım. Haber için Twitter'da 'Spermler yüzemeyecek' başlığı atılmıştı ve biri de 'Karadan yürütürüz' yanıtı vermişti. Bu son araştırmadan sonra da bu tarz esprilere hazırlıklı olalım.

Eğer hap piyasaya çıkarsa çıkacak kavgaları da görür gibiyim. "Hep kadınlar sorumluluk alıyor, hormona maruz kalıyor. Biraz da erkekler kullansın" diyen kadınlar çıkacaktır. Haklılar, madem eşitiz, erkekler de hap kullanmalı.

Peki, Türk erkekleri doğum kontrol hapı kullanmaya gönüllü olur mu dersiniz?

'ABD'nin yeni bir oyunu. Bu hapla erkekleri kısır yapacaklar', 'Bill Gates hapa çip yerleştirdi' iddiaları çıkarsa, erkekleri ikna etmek zor olur!

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Erkekler doğum kontrol hapı kullanacak mı?
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