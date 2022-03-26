Erkekler doğum kontrol hapı kullanacak mı?

Deneylerde erkek farelere 4 hafta boyunca ağızdan verildiğinde hapı oluşturan doğum kontrol bileşiğinin, sperm sayısını önemli ölçüde azalttığı ve herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı gözlemlendi.
İKNA ETMEK ZOR
Fareler hapı almayı bıraktıktan 4-6 hafta sonra tekrar normale dönüyormuş.
Bu haberi okuyunca geçtiğimiz yıllarda yine böyle bir hap geliştirildiğine dair çıkan haberi hatırladım. Haber için Twitter'da 'Spermler yüzemeyecek' başlığı atılmıştı ve biri de 'Karadan yürütürüz' yanıtı vermişti. Bu son araştırmadan sonra da bu tarz esprilere hazırlıklı olalım.
Eğer hap piyasaya çıkarsa çıkacak kavgaları da görür gibiyim. "Hep kadınlar sorumluluk alıyor, hormona maruz kalıyor. Biraz da erkekler kullansın" diyen kadınlar çıkacaktır. Haklılar, madem eşitiz, erkekler de hap kullanmalı.
'ABD'nin yeni bir oyunu. Bu hapla erkekleri kısır yapacaklar', 'Bill Gates hapa çip yerleştirdi' iddiaları çıkarsa, erkekleri ikna etmek zor olur!