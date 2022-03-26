Yalnız Kurt’ta amansız takip!

Ela'nın yanına gitmek için hazırlanan Sare ise oldukça tedirgindir. Doğan'ın telefonuna dinleme cihazını kendisinin koyduğunu anlayacağından korkmaktadır. Doğan gelmeden bir an önce evi terk etmek ister ama Kavak tarafından engellenir. Doğan gelmeden gidemeyecektir. Doğan eve gelir, Sare tetiktedir ama Doğan Sare'den şüphelenmemektedir. Sare rahatlar. Ela'nın yanına Hollanda'ya gitmek bahanesiyle evden ayrılır. Aslında hedefi Viking'e ulaşıp Ela'nın asıl yerini öğrenmektir.

Ahmet tarafından görevden el çektirilen Viking durumu Yetim Kurtlar'a anlatır. Yetim Kurtlar bu duruma şaşırırlar ve ne yapacaklarını bilemezler. Ama yapacakları bir şey yoktur. Talimat kesindir. Bir müddet birbirlerinden ayrı duracaklardır.