Anaokulu açma hayalim var

Sinan Özedincik
ve Sonat Bahar
'ın sunduğu a para'da yayınlanan Bize Bize bu hafta da renkli konuklara ev sahipliği yaptı. Programın ilk bölümünde Damdaki Kemancı oyununda rol alan Şeyla Halis, Amadeus oyunu ile seyirci karşısına çıkan Özlem Öçalmaz ile şarkıcı Ragıb Narin konuk oldu. İkinci bölümde ise şarkıcı Bengü
yeni şarkısını, oyuncu Özge Özberk de yazdığı çocuk kitaplarını anlattı.
ÖZGE ÖZBERK
OĞLUM LEO'DA MÜHENDİS KAFASI VAR
Çocuk kitaplarına hep merakım vardı. Oğluma da çok kitap okudum ama bir noktada tıkanıyorsunuz, farklı hikayeler peşine düşüyorsunuz. Kendi hikayelerinizi kurguluyorsunuz. Mavi Kuş da bu şekilde doğdu. Benim kitap yazma serüvenim de 7-8 yıl öncesine dayanıyor.
Okul öncesi için 3 kitap çıkardım. Mavi Kuş, Kurabiye Ormanı ve Yapabilirsin Dostum. Sonunu kendin getirmediğin, mutlu sonla bağlanan, çocukları iyi ve güvende hissettiren hikayeler peşinde oldum. Anneanneyle büyümüş çocukların ruhu daha farklı gelişiyor. Bu kitaplarda okuyucular, sardunya kokuları ve naiflik bulacaklar. Ormanın kurabiye kokuyor olması yuva ve güven anlamına geliyor.
Önümüzdeki senenin iki kitabı hazır. Leo büyüdükçe onun yaşına göre hikaye kuruyorum. Şu an 12 yaşında. Çekingen bir yapısı var. İlgi alanları farklı. Oyunculuğa çok merakı yok. Legolara merakı çok. Mühendis kafası var. Michael Jackson dinliyor. Geçmişle büyüyor olması çok hoşuma gidiyor.
Uyku öncesi dönem, çocukla ebeveyn arasındaki bağı kuvvetlendiriyor. Çok kıymetli bir bağ kuruluyor o süreçte. Uyku öncesine dair çok kayıt aldım. Çok ilginç sorular oluyor o zaman diliminde. Yeni kitaplarımdan biri o ilginç sorudan çıktı mesela.
Beni heyecanlandıran şeyler zaman zaman değişiyor. Çok iyi isimlerle iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Şu an oyunculuk anlamında çok büyük hayallerim yok. Şimdilerde Mavi Kuş'un müzikalini yapmaya yoğunlaştım. Yeni kitabımı animasyona dönüştürmek istiyorum. Bunlar beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Dizi dünyasında biraz kaos var. Bu dönemi bu kitaplarla değerlendiriyorum.
BENGÜ
EŞİM ŞARKICI OLSA KISKANIRDIM
Kimse Bilmesin'i pandemiden önce hazırlamıştık. Söz ve müziği Bilal Sonses'e, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait bir şarkı. Bu şarkıyı tam çıkaracakken doğum yaptım. Biraz daha bekleyemedim açıkçası. Sürekli sahnede olmayı çok özledim.
Ben hep ailemizin, evin kızı modundaydım. Peş peşe iki çocuğumun olması çok güzel oldu. Zeynep küçükken yeniden hamileliği yaşamak, pandemide sahneye çıkamamanın verdiği baskı ve mutsuzlukla zor geçti ama şu an çok mutluyum. Oğlum 5 aylık, Zeynep 2.5 yaşında. Artık bol bol konser vereceğim.
Güzel bir aile kuracağımı, anne olacağımı biliyordum. Yeniden doğmuş gibiyim. Yeni bir enerji yükledi, kendimi sevmeye başladım. Gurur duyuyorum kendimle. Hem işime hem eşime hem de çocuklarıma yetebiliyor olduğumu görmek beni çok mutlu ediyor. Daha çalışkan oldum. Daha düzenli bir hayatım var. Evlat büyütmek, onu oya gibi işlemek çok ciddi bir şey.
Üçüncü çocuk ne zaman diye çok soruyorlar. O konu kapandı artık. Bir kız bir erkek ideal oldu. Üçüncüyü düşünemiyorum. Hepsine aynı ilgiyi gösterebilmek çok zor. Eşim de çok yardımcı bana. Çok ağırbaşlı ve kendine güvenen bir adam. Evimle, sanatçı Bengü'yü ayırt edebilen bir kadın olduğumu düşünüyorum. Selim de bunu çok iyi idare edebiliyor. İşime karışabilirdi, benim kocam şarkıcı olsa belki ben kıskanabilirdim. Hep göz önünde sahnede olduğum için belki kıskanıyordur ama bana yansıtmıyor. Çok iyi davranıyor bana.
Pandeminin en büyük bu faydası oldu. Zeynep'le birlikte büyüdük. Onunla yeniden doğmuş gibiydim. Beni hep doğal halimle, ev halimle gördü.
ÖZLEM ÖÇALMAZ
BU OYUNLA YENİDEN DOĞDUM
Amadeus çok iyi bir metin. Salieri'in Mozart'la çatışmasını izliyoruz. Kişisel gelişim açısından da çok önemli sözleri var. Kostümler özenle tasarlandı dikildi. Kostümler koltuk kumaşıyla yapılmış, o yüzden çok ağır. Sıcak havada kilo veririm diye düşünüyorum onların içinde.
70 kişilik bir ekiple 34 provayla sahneye çıktık. Seyirci çok güzel karşıladı. Kendimi çok eleştiririm. Daha iyisini aradığım için yetersiz hissederim. Ama seyircinin sahiplenmesi bütün kaygılarımı aldı götürdü. Oyunun başarısını kadroya, Işıl Kasapoğlu'nun rejisine, cesur yapımcılarımıza borçluyuz. Yapımcılarımız Sadri Alışık ve Cemil Demirok büyük cesaret göstererek böyle iddialı bir prodüksiyonu seyirciyle buluşturdu. Ayrıca bu işi benim gibi ünlü olmayan birine vermek çok büyük cesaret. Bu da herkese kapak olsun. Tiyatro sadece ünlülükle alakalı değil. İsimsiz oyunculara da şans vermek gerekir. Bu oyunla yeniden doğdum gibi hissediyorum.
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümü mezunuyum. Okuldan 'Sen hiçbir şey değilsin' diye mezun ediyorlar bizi. Ne yapmamamız gerektiğini o kadar iyi öğrettiler ki... Mezun olduktan sonra ne yapman gerektiğini bilemiyorsun. Yetersizlik hissiyle başlıyorsun sektöre. O ara çok depresyona girmiştim. Doğru yerde doğru zamanda olmak önemli. Ben de kendi yolumda ilerliyorum.
ŞEYLA HALİS
MÜZİK İLK AŞKIM HİÇ BIRAKMAM
Damdaki Kemancı'nın ikinci sezonunun ortasında bayrağı Binnur Kaya'dan devraldım. 60 kişiye yakın büyük bir kadromuz var. 25 kişilik orkestra grubumuz var.
1900'lerin başında Çarlık Rusya'sında devrimin ayak sesleri sebebiyle köylerini terk etmek zorunda kalan bir grup köylünün hikayesini Sütçü Teyve ve 5 kızı üzerinden anlatıyor. Gelenekleri, nesil çatışmalarını ve daha birçok kavramı sorgulayan, ağlatıp güldüren hiç eskimeyen güncel bir oyun. Maalesef tarihin tekerrür ettiğini de görüyoruz.
Müzik ilk aşkım. Hiç bırakamam. Yaptığım şarkılara klip çektim, 6 şarkımı dijitalden sundum pandemide. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi piyano bölümü mezunuyum. Sonradan tiyatroya geçtim. Kendi şarkılarımı yazıyorum. Ve bu sıralar ilham gelmesini bekliyorum.
Eşim Bekir de rol aldığım oyunda yer alıyor. Karı koca aynı oyunda oynamak, çocuğa kim bakacak noktasında vicdan rahatsızlığı yaratıyor. Neyse ki oyun ayda iki defa sahneleniyor. O dönemde de kızım Selin kuliste oluyor.
RAGIB NARİN
KAZANDIĞIMI MÜZİĞE YATIRIRIM
Abim oyuncu. Rami Narin. O ve Aslı Bekiroğlu klibimde oynadı. Onların sayesinde şarkımız kısa sürede daha fazla ilgi görmeye başladı.
İlk şarkım çok istediğim şekilde dinlenmedi. Belli bir kitlede kaldım ama belki de hiç dinlemeyeceğiniz, kulağınızı tırmalayan şarkılar çok dinlendi. Bu beni çok demorilize etti. Beste ve sözlerimi kendim yapıyorum. En büyük avantajım bu.
Hatayspor ve Mersin İdman Yurdu'nda futbol oynadım. Ailem ticaretle uğraşıyordu. Boş vakitlerimde müzikle ilgilendim. Çalıştığımı müziğime yatırdım. Babam onun işini devam ettirmemi çok istiyordu, futbolcu ya da müzisyen olmamı istemiyordu ama şu an destek oluyor.