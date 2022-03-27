Arabesk çok severim şarkıları

Türk pop müziğinin başarılı ismi Ziynet Sali
geçtiğimiz akşam sahne aldı. Siyah elbisesiyle göz kamaştıran Sali, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Times Meydanı'nda dev ekranda fotoğrafı yayınlanan Sali, "Güçlü bir Türk kadını olarak orada yer almaktan gurur duydum" dedi.
Sosyal medya hesabında Güllü'nün seslendirdiği 'Dışarıda Yağmur Var' şarkısındaki arabesk
yorumuyla çok konuşulan Sali, "Bazı arabesk şarkıları çok severim. Arabeski kim sevmez ki? Fark ettim ki, plansız programsız, içinden geldiği gibi yapılan, samimi şeyler dinleyiciye daha çok geçiyor" dedi.