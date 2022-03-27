Çocuklarımdan alamıyorum haber

Sosyetik güzel Aslı Üstünkaya
ile Volkan Ekinci
2010 yılında evlenmiş ve anlaşamadıkları için iki yıl sonra boşanmıştı. İki çocuğu olan ikili, boşanmanın ardından velayet savaşı yaşamıştı. Çocukların velayetini almak isteyen Ekinci, 2016 yılında mahkemeye başvurmuştu. Dava 3 yıl sürmüş ve iki çocuğun velayeti anneye verilmişti. Ancak eski karı koca, çocuklar için yeniden karşı karşıya geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekinci, oğlunun arayıp evde ciddi problemler yaşadığını, annesi tarafından kendisine şiddet uygulandığını söylediğini iddia etti. Olayın hemen ardından iletişim kesildi. Çocuklarının sağlığından endişe eden baba, iletişim kurmak için verdiği çabalara rağmen sonuç alamadığını belirterek Üstünkaya hakkında savcılığa şikayette bulundu. Savcılık, soruşturma başlattı.