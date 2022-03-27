‘Türkiye’den daha çok insanı Mauritius’a bekliyoruz’

Afrika
'nın güneydoğusunda bir ada ülkesi olan Mauritius
, son zamanlarda turistlerin ilgi odaklarından biri haline geldi. Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını tedbir amaçlı turizme kapatan ülke, 1 Ekim 2021'den itibaren yeniden turist ağırlamaya başladı.
Hint Okyanusu
'nun egzotik adası olan Mauritius'a İstanbul'dan Türk Hava Yolları
'nın 9 saatlik direkt uçuşuyla ulaşım sağlanıyor. Turizm merkezi adanın başkenti Port Louis'te yapılacaklar listesinde; sürat teknesi ile okyanusta gezinti yapmak, şnorkel ile dalış yaparak mercan resiflerini görmek, sualtı yürüyüşünü deneyimlemek mümkün.
Mauritius Turizm Direktörü Arvind Bundhun, SABAH gazetesine yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Türkiye
'den daha çok insanı burada görmek istiyoruz. Amacımız, Mauritius'un Türkiye'de de görünürlüğünü sağlamak. Mauritius'a direkt seferler düzenleyerek ülkemizi görünür kılan Türk Hava Yolları'na teşekkür ediyorum."
THY
Mauritius İstasyon Şefi Mustafa Samanc ise "THY olarak 2015'ten bu yana Mauritius'a haftada 4 frekans sefer yapıyoruz. Şuanda yüzde 80-85 doluluk oranı ile Mauritius'a uçuşlar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.