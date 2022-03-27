Giriş Tarihi: 27.3.2022

Yabancı ünlülerin saray yavrusu evleri EBRU AYAZ

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan yabancı ünlülerin özel hayatları ve giyim kuşamları kadar nasıl bir evde yaşadıkları da her zaman merak konusu olmuştur. Yıldızı en çok parlayan isimlerin saray yavrusu evlerini sizin için derledik…