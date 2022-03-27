Yabancı ünlülerin saray yavrusu evleri

BEYAZ SARAY GİBİ!
Rihanna
'nın Hollywood Hills'teki evi adeta Beyaz Saray'ı andırıyor. Malikanenin değerinin 6.8 milyon dolar olduğu biliniyor. Barbadoslu şarkıcı, 6 yatak odası, 8 banyosu ile çok büyük bir alana kurulu, özel dekore edilmiş bir evde yaşıyor.
ANTRENMAN İÇİN BÜYÜK ALAN
İngiliz şarkıcı Adele
, Beverly Hills'teki evini 2016'da satın aldı. Komşuları arasında Jennifer Lawrence
, Ashton Kutcher, Cameron Diaz gibi isimlerin yer aldığı bu malikane için ünlü sanatçının 9.5 milyon dolar ödediği biliniyor. Ev; 4 yatak odası, 6 banyo, büyük bir havuz, ağaçev ve açık havada spor aletlerinin olduğu antrenman alanını kapsıyor.
SPA SALONUNU ARATMIYOR
Dünyanın
en zengin insanları listesine adını yazdıran Kylie Jenner'ın evi Hidden Hills'te! 12 milyon dolar değerindeki evde 8 yatak odası, 11 banyo, bir sinema salonu ve spa salonlarını aratmayan büyüklükte spa odası bulunuyor.
BAHÇESİNDE ÜZÜM BAĞLARI VAR
Reality-şov yıldızı Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ile birlikte aldıkları evin değeri tam 20 milyon dolar! Kaliforniya Hidden Hills'teki malikane üzüm bağları, iki havuz ve çok büyük bir alana eğlence için kurulu özel bir bölümden oluşuyor.
DEVASA JAKUZİLİ MALİKANE
Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti, Beverly Hills'te taşındıkları yeni ev için 25.8 milyon dolar ödedi! Genç karı-kocanın masalsı dekorasyona sahip evinde, 7 yatak odası, 10 banyo, kapalı ve açık havuz, kütüphane, jimnastik salonu, devasa bir jakuzi ve sinema salonu yer alıyor. İkilinin komşuları ise Eddie Murphy ve Sylvester Stallone.
'HERKESİN' EVİNİ ALDI
Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence, Beverly Hills'teki evini 6.4 milyon dolara satın almıştı. 5 yatak odalı, 5 banyolu evde büyük bir akvaryum bulunuyor. Lawrence "Beni görenler 'Burası Ellen'ın, Jessica Simpson'ın eviydi' diyor. Sanki herkes burda yaşamış" diye konuşmuştu.
55 MİLYON DOLAR
Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin ayrılmadan önce yaşadıkları ev için saray yavrusu demek yerinde olur! Long Island'daki 55 milyon dolar değerindeki evde 25 oda bulunuyor. Alanın içinde özel plaj, limana kıyısı olduğu için bir de lüks yat olduğu biliniyor.
17 DÖNÜMLÜK BAHÇE
Amerikalı ünlü müzisyen çift Beyonce ve Jay-Z'nin, 26 milyon dolara satın aldıkları eşsiz ev, New York'taki East Hampton bölgesinde bulunuyor. 7 yatak odası, 9 banyosu olan evin 17 dönümlük bahçesi var.
BU EVDE BÜYÜDÜLER
Gigi-Bella Hadid kardeşlerin çocukluklarının geçtiği Malibu'daki ev, anneleri Yolanda Hadid tarafından 2015'te 19.45 milyon dolara satıldı. Ev, 6 yatak odası, 9 banyosu, kayıt stüdyosu, oyun odaları ve olmazsa olmaz sauna odasını kapsıyor.