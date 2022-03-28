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Giriş Tarihi: 28.3.2022

125 köyümüz belgesele konu oldu

125 köyümüz belgesele konu oldu
ESENLER Belediyesi, Türkiye'nin cennet köşelerini karış karış gezerek 22 şehirdeki 125 köyü 'Anadolu'dan Esenler' adlı belgesel dizisinde topladı. Belgeselde köylerin tarihi ve doğal güzellikleri, yöresel tatları, örf ve adetleri içleri ısıtan görüntülerle yöre sakinlerinin görüşleri ışığında izleyiciyle buluştu. Gala programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, "Memleket hasretini gidermek için tasarlanmış güzel bir proje. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'yu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.
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125 köyümüz belgesele konu oldu
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