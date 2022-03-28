94’üncü Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye damga vuran anlar...

Tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede duyma yetisine sahip tek kişi olan Ruby'nin müziğe olan ilgisini ve daha sonra ailesinin sorumluluğu ile müzik tutkusu arasında kalmasını anlatan dram filmi CODA, gecede en büyük ödülü kazandı. İngilizce "İşitme engelli ebeveynlerin çocukları" (Children of deaf adults) kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan "CODA", filmin adını olduğu kadar hikayesini de anlatıyor.