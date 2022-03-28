Akif’in görüntüleri Berk’in eline geçti!

Cumartesi günü 45. bölümü ile ekranlara gelen atv
dizisi 'Kardeşlerim
', duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Dizi, #Gücüm- Yetmedi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 'Kardeşlerim'in 45. bölümünde; herkes Ömer'in tefecilerle çalıştığını öğrenir. Ömer dışlanırken Şengül'ün bunu bildiği halde sessiz kaldığı ortaya çıkar. Çılgına dönen Orhan
, evi terk eder. Kızgınlığı geçince eve döneceğini düşünen Şengül, Orhan'ı başka bir kadınla görür. Akif
, Suzan'a yardım ederken Nebahat
ile yine çatışır. Ancak kozlar Akif'in elindedir. Görüntülerin Kaan'ın bilgisayarından alındığını anlayan Akif ona fena çıkışır ve bilgisayarı imha eder. Fakat babasının ani ölümü ile yıkılan Berk, telefonunu kurcalarken Akif'in videosunu görür.