Batman’da Ceceli izdihamı

Mustafa Ceceli
, Batman
'da düzenlenen etkinlikte konser verdi. 15 bin kişinin katıldığı konserde, izdiham yaşandı. Ceceli
, "5-6 yıl önce gelmiştim, bizi tekrar burada buluşturanlara teşekkür ederim. Kalabalığı görünce çok mutlu oldum" dedi. Sahnede bir an olsun yerinde duramayan sanatçı, sık sık telefonuyla video çekerek paylaştı. Etkinliği izlemek isteyen vatandaşlar binaların üzerine çıktı. Yüzlerce Ceceli hayranı da, evlerinin balkonunda şarkılara eşlik etti.
'BİR KUYUYA ONUN ADI VERİLDİ'
ERHAN Orun
'un ev sahipliğinde gerçekleşen konserde, Ceceli'ye adının verildiği petrol kuyusundan petrol dolu şişe hediye edildi. Şaşkınlık yaşayan Ceceli, "Çok teşekkür ederim, ancak petrol fiyatları yükseldi. O yüzden kuyu yetmez" diyerek herkesi güldürdü.