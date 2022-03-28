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Giriş Tarihi: 28.3.2022 15:12 Son Güncelleme: 28.3.2022 15:16

Berfu Yenenler hakareti affetmedi!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Berfu Yenenler hakareti affetmedi!

2015 Türkiye güzellerinden olan Berfu Yenenler sosyal medya fenomeni, sosyal medyadan kendisine hakarette bulunduğunu öne sürerek gazeteci Uğur Alkapar'dan şikayetçi olmuş savcılık ise takipsizlik kararı vermişti. Berfu Yenenler avukatı aracılığıyla karara itirazda bulunarak tekrar davacı oldu.

Miss Turkey 2015 güzellerinden olan ve ünlü sunucu Eser Yenenler ile evlenen Berfu Yenenler çektiği videolarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Zamanla hayran kitlesi artan ve sosyal medya fenomeni olan Berfu Yenenler, gazeteci Uğur Alkapar'ın sosyal medyadan kendisine hakaret içerikli yorum yaptığını öne sürerek davacı olmuştu.

Şikayeti değerlendiren savcılık ise konu ile ilgili takipsizlik kararı vermişti.

Bunun üzerine Yenenler avukatı aracılığı ile verdiği şikayet dilekçesinde karara itirazda bulunarak tekrar davacı oldu.

Yenenler'in avukatının savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde "Şüpheli müvekkilimi cehaletle itham etmiştir. Müvekkilimin onur ve saygınlığını zedelemiştir. 2 ayı aşkın bir süredir durmadan devam eden hakaret içerikli bu fiilin cezalandırılması gerekir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Berfu Yenenler hakareti affetmedi!
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