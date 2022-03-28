Berfu Yenenler hakareti affetmedi!

Miss Turkey 2015 güzellerinden olan ve ünlü sunucu Eser Yenenler ile evlenen Berfu Yenenler çektiği videolarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Zamanla hayran kitlesi artan ve sosyal medya fenomeni olan Berfu Yenenler, gazeteci Uğur Alkapar'ın sosyal medyadan kendisine hakaret içerikli yorum yaptığını öne sürerek davacı olmuştu.
Bunun üzerine Yenenler avukatı aracılığı ile verdiği şikayet dilekçesinde karara itirazda bulunarak tekrar davacı oldu.
Yenenler'in avukatının savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde "Şüpheli müvekkilimi cehaletle itham etmiştir. Müvekkilimin onur ve saygınlığını zedelemiştir. 2 ayı aşkın bir süredir durmadan devam eden hakaret içerikli bu fiilin cezalandırılması gerekir" ifadeleri yer aldı.