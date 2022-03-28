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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Dizi ekibi hırsız yakaladı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Dizi ekibi hırsız yakaladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Adana’daki çekimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Hastanenin klimalarını çalan hırsızı, o sırada çekim yapan set görevlileri yakaladı

ALT KATTAN TIKIRTI GELDİ
Çekimleri dört yıldır Adana'da yapılan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde aksiyon dolu anlar yaşandı. Dizi ekibi, hastane sahnesi için eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne geldi. Çekimler başladığı sırada alt kattan bir ses geldiği fark edildi. Görevliler, kontrol için aşağıya indiğinde bir kişinin elinde balyoz ile kaçtığını gördü.



POLİSE TESLİM EDİLDİ
Set ekibi, şüpheliyi kovalamaya başladı. Hastane bahçesinde yakalanan kişi, çağrılan polise teslim edildi. Adının A.K. olduğu belirlenen zanlının, hastanenin klima ünitelerini balyozla kırıp çaldığı belirlendi. Daha önceden de sabıkalı olduğu belirlenen kişi karakola götürülürken çekimler kaldığı yerden devam etti.
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Dizi ekibi hırsız yakaladı
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