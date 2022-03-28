Dizi ekibi hırsız yakaladı

ALT KATTAN TIKIRTI GELDİ
Çekimleri dört yıldır Adana
'da yapılan Bir Zamanlar Çukurova
dizisinin setinde aksiyon dolu anlar yaşandı. Dizi ekibi, hastane sahnesi için eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi
'ne geldi. Çekimler başladığı sırada alt kattan bir ses geldiği fark edildi. Görevliler, kontrol için aşağıya indiğinde bir kişinin elinde balyoz ile kaçtığını gördü.
POLİSE TESLİM EDİLDİ
Set ekibi, şüpheliyi kovalamaya başladı. Hastane bahçesinde yakalanan kişi, çağrılan polise teslim edildi. Adının A.K. olduğu belirlenen zanlının, hastanenin klima ünitelerini balyozla kırıp çaldığı belirlendi. Daha önceden de sabıkalı olduğu belirlenen kişi karakola götürülürken çekimler kaldığı yerden devam etti.