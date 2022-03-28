Doğuma günler kala Hande Soral'dan eğlenceli baby shower partisi! "Hamilelik bu kadar mı yakışır"

Beş yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çift son olarak oğullarına Ali ismini koyacaklarını açıklamıştı.
Sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu Hande Soral ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hamileliğinin 31. haftasını geride bırakan Hande Soral, geçtiğimiz pazar günü baby shower partisi düzenledi.
Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.
ALİ BEBEK GELİYOR
Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.
İkilinin paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Bensu Soral ise ablası ve eniştesinin fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, mutluluklarına ortak olmuştu.
'BABY SHOWER HATIRASI'
Hande Soral, Ali için baby shower partisi düzenledi. Hamileliğinin 31. haftasını geride bırakan ünlü oyuncu, davette ailesi ve yakın arkadaşlarını ağırladı.
Kardeşleri Bedirhan Soral, Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, anne babası Sebahat-Hamdi Soral oyuncu arkadaşları Şiva-Toygan Avanoğlu bu özel günde Hande Soral'ın yanındaydı. Davetliler Ali'nin gelişini pasta keserek kutladılar.
Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu, objektiflere bol bol poz verdi.
35 yaşındaki Hande Soral, partiden fotoğrafları, "Baby Shower Hatırası" notuyla sosyal medyada paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
'ALİNİN BURCU BOĞA MI İKİZLER Mİ OLACAK?''
''Hamileliğim boyunca kaç kilo aldım? Kaç haftalık hamileyim'' gibi eğlenceli soruların bulunduğu oyun kartlarıyla davetlilerini mini bir de sınava sokan Hande, gelen cevaplara verdiği tepkilerle herkesi eğlendirdi.