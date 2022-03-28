Elif öğretmenin Sarpça’da kalma kararı büyük sevinç yarattı…

Bu arada Baykara malikanesinde yaşananları, Macide ile Volkan'ın yaptıklarını gören Leyla, abisi Ekrem Baykara'yı uyarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Zeynep, yaşadıklarının etkisi ile daha da kötüleşti, sessizleşti. Bir gece alt kattaki silahı alarak Volkan'ı vurmak istese de yapamadı.

Elif öğretmenin okulda kalacağı onaylanınca, hemen Zeynep'e gitti ve onunla kendisine ait küçük yaşta yaşadığı sırrını paylaştı. Bu sırada Gülendam daha fazla dayanamayarak Zeynep'e Volkan ile yaptığı planı anlattı. Elif, okulda kalmasının Emir'in gizli desteği ile gerçekleştiğini Özlem'den öğrendi. Levent öğretmen de Zeynep'e ders vermek konusunda Elif'e destek oldu.